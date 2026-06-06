Na Novom Beogradu od 10 časova počinje program, dok je start biciklijade planiran za 12 časova, uz porodičnu vožnju, poligon spretnosti, trku guralicama i edukativne radionice.
Beograd
NOVI BEOGRAD NA BICIKLIMA! Danas je porodična biciklijada, očekuje se veliki broj učesnika
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Gradska opština Novi Beograd u saradnji sa sportskim udruženjem "Tour de Fun" organizovaće manifestaciju Novobeogradska porodična biciklijada.
U subotu, 6. juna 2026. od 10.00, na službenom parkingu Gradske opštine Novi Beograd počeće program, dok je start porodične biciklijade planiran za 12.00.
Manifestacija je namenjena porodicama, deci i svim ljubiteljima rekreacije, sa ciljem promocije zdravih stilova života, bezbednosti u saobraćaju i zajedničkog porodičnog druženja.
Posetioce očekuje bogat program:
- porodična biciklistička vožnja u dužini od šest kilometara
- edukativni poligon spretnosti za vožnju bicikla
- trka guralicama za najmlađe
- šaljiva predstava i radionice za decu
Svako dete dobiće startni paket, dok su za najbrže učesnike na poligonu i u trci guralicama obezbeđene nagrade.
Kurir.rs/danubeogradu.rs
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