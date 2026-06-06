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Gradska opština Novi Beograd u saradnji sa sportskim udruženjem "Tour de Fun" organizovaće manifestaciju Novobeogradska porodična biciklijada.

U subotu, 6. juna 2026. od 10.00, na službenom parkingu Gradske opštine Novi Beograd počeće program, dok je start porodične biciklijade planiran za 12.00.

Manifestacija je namenjena porodicama, deci i svim ljubiteljima rekreacije, sa ciljem promocije zdravih stilova života, bezbednosti u saobraćaju i zajedničkog porodičnog druženja.

Posetioce očekuje bogat program:

  • porodična biciklistička vožnja u dužini od šest kilometara
  • edukativni poligon spretnosti za vožnju bicikla
  • trka guralicama za najmlađe
  • šaljiva predstava i radionice za decu

Svako dete dobiće startni paket, dok su za najbrže učesnike na poligonu i u trci guralicama obezbeđene nagrade. 

Kurir.rs/danubeogradu.rs

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