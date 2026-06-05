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Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas Linearni park, gde je završena četvrta faza radova, istakavši da ovaj deo Dorćola i beogradskih obala više nikada neće izgledati kao nekada.

- Ne znam da li postoji grad u Evropi koji će imati oko 11 kilometara uređene obale. Toliki prostor biće uređen od Dorćola do novobeogradskih obala, uz povezivanje sa blokovima 70, 70a, 45 i 44. Sam projekat Linearnog parka obuhvata zeleni koridor dužine 4,6 kilometara sa više funkcionalnih zona - rekao je Šapić.

On je podsetio da su pre nešto više od godinu dana najavljeni radovi na uređenju dunavske i savske obale, uklanjanju divljih splavova i višedecenijskih „ostrva prljavštine“, kao i početak arheoloških istraživanja oko Kule Nebojša.

- Svi splavovi su uklonjeni i uveliko traju radovi na uređenju i savske i dunavske obale. Četvrta celina Linearnog parka danas je potpuno završena i čeka se upotrebna dozvola kako bi građani mogli da je koriste - naglasio je gradonačelnik.

Prema njegovim rečima, u celinama 1 i 2 završeni su arheološki radovi i izrađuje se projektna dokumentacija, dok je u celini 3 u toku revizija idejnog rešenja.

- Problem predstavlja podzemna garaža jer imovinsko-pravni odnosi još nisu potpuno rešeni. Ta garaža je izuzetno važna jer se nalazi kod Sportskog centra "Milan Gale Muškatirović" i trebalo bi da pokrije potrebe velikog dela grada - rekao je Šapić.

Foto: Gemini ilustracija

Građevinski radovi trenutno se izvode u celinama 5, 6, 8 i 9, dok se uskoro očekuje početak radova i na celini 7.

Šapić je istakao da se već sada jasno vide obrisi budućeg izgleda Linearnog parka, posebno u donjem Dorćolu.

- Mislim da taj deo grada više nije isti. Stanari će dobiti jedinstven prostor za odmor, rekreaciju i igru dece, na kojem bi im mnogi mogli pozavideti - ocenio je on.

Nova urbana pijaca sa više od 100 tezgi i 130 lokala

Gradonačelnik je najavio i novi projekat koji bi trebalo da bude realizovan tokom naredne godine - izgradnju moderne pijace između četvrte celine Linearnog parka i Dunavske ulice.

- Planirana pijaca biće duga oko 300 metara, imaće oko stotinu savremenih tezgi i približno 130 lokala. To će biti prava urbana pijaca koja će oplemeniti svakodnevni život građana ovog dela grada - naveo je Šapić.

Širenje Dunavske ulice i nova saobraćajna arhitektura grada

Govoreći o saobraćajnoj infrastrukturi, Šapić je podsetio da je deo Dunavske ulice već proširen i rekonstruisan, dok se za jul planira nastavak radova na dodatnih 600 metara.

- Cilj je da sa sadašnje dve dođemo do četiri trake, čime će saobraćaj postati znatno protočniji i kvalitetniji - rekao je gradonačelnik.

Paralelno sa tim radi se i na projektovanju Bulevara vojvode Bojovića, gde je planirana primena sistema promenljivih saobraćajnih traka, po uzoru na ulice Teodora Drajzera i Tošin bunar.

Prema njegovim rečima, završetkom Karađorđeve ulice, saobraćajnica kroz Beograd na vodi i Bulevara Vudroa Vilsona do aprila 2027. godine, Stari grad, Dorćol i veliki deo Palilule dobiće potpuno novu saobraćajnu mrežu i bolje povezivanje sa Gazelom, Novim Beogradom i svim beogradskim mostovima.

Od haosa do uređenih obala

Šapić je podsetio da je na ovom delu obale ostavljeno samo pet legalnih splavova, dok su svi ostali uklonjeni.

- Više nema haosa, divljeg parkinga, krađe struje i vode. Danas je sve legalizovano, uređeno i podignuto na znatno viši nivo - rekao je on.

Prema njegovim podacima, Grad Beograd je uklonio oko 200 splavova, zadržao oko 70, dok je plan da ih ukupno bude oko 100 na svim beogradskim rekama.

- Grad je već prihodovao više od 187 miliona dinara godišnje od zakupa lokacija za splavove, što je nekada bilo nezamislivo - istakao je Šapić.

Besplatno kupanje i ovog leta

Govoreći o Sportskom centru "Milan Gale Muškatirović“, gradonačelnik je podsetio da su prethodnih godina uređeni teniski tereni, dok je u toku rekonstrukcija unutrašnjeg i spoljnog bazena.

- Sve će biti spremno za novu kupališnu sezonu koja počinje 15. juna. Kupanje će i ove godine uz Beogradsku karticu biti besplatno, kao što je slučaj već nekoliko godina - zaključio je Šapić.