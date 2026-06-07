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Prolećna sezona vođenih obilazaka Novog groblja u Beogradu završava se danas, 7. juna 2026. godine, tradicionalnom šetnjom pod nazivom "Alejama Novog groblja".

Ova vođena tura organizuje se od 2011. godine i, kako navode iz JKP "Pogrebne usluge", do danas je zadržala veliki interes javnosti jer posetioce upoznaje sa istorijom Novog groblja, njegovim umetničkim vrednostima i životima značajnih ličnosti srpske istorije koje tu počivaju.

Kroz šetnju se oživljavaju priče o velikim vojskovođama, državnicima, dobrotvorima, naučnicima i književnicima, ali i o manje poznatim, a zaslužnim ljudima. Poseban akcenat stavlja se na umetničku i arhitektonsku vrednost groblja, kao i na spomeničku baštinu koja ovaj prostor čini svojevrsnim muzejom na otvorenom.

Okupljanje učesnika planirano je kod glavne kapije Novog groblja u Ulici Ruzveltova 50, a šetnja počinje u 11 časova. Vodi je dr Violeta Obrenović, istoričarka umetnosti. Učešće je besplatno, a prijave nisu potrebne.

Iz JKP "Pogrebne usluge" poručuju da su zahvalni građanima na velikom interesovanju za vođene obilaske, kao i da se jesenja sezona najavljuje kao sadržajno bogatija, imajući u vidu jubileje koji se obeležavaju 2026. godine.

Za one koji nisu u mogućnosti da prisustvuju, dostupna je i aplikacija "Aleje sećanja", koja predstavlja virtuelni multimedijalni vodič kroz Novo groblje. Putem mape i skeniranja spomeničkih detalja, aplikacija prikazuje priče, fotografije, video i AR sadržaje. Aplikacija je besplatna i dostupna za Android i iOS uređaje, a više informacija nalazi se na sajtu https://alejesecanja.rs/.