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Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda saopštio je da će u više beogradskih opština u narednim danima doći do izmena u radu linija javnog prevoza, zbog radova na saobraćajnicama. Promene će važiti na Novom Beogradu od juče do 9. juna, na Vračaru od danas do 10. juna, dok su na Zvezdari planirane od danas do 13. juna.

Kako se navodi, radovi podrazumevaju i zatvaranje za saobraćaj krajnje desne saobraćajne trake Ulice Partizanske avijacije na prilazu raskrsnici sa Ulicom Marka Čelebonovića, u dužini od oko 35 metara u smeru ka Ulici Marka Čelebonovića.

Kao i desne saobraćajne trake Ulice Marka Čelebonovića na izlazu iz raskrsnice sa Ulicom Partizanske avijacije (gledano u smeru ka Ulici dr Huga Klajna) u dužini od 110 metara (uz ukidanje stajališta "Nikole Dobrovića" – smer ka Ulici dr Huga Klajna) i zatvaranje za saobraćaj desne kolovozne trake Ulice Partizanske avijacije na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Marka Čelebonovića do zone raskrsnice sa Ulicom Pante Tutundžića.

Tokom izvođenja radova, vozila javnog prevoza sa linije 607 će u smeru ka Aerodromu "Nikola Tesla" saobraćati Bulevarom heroja sa Košara, Tošinim bunarom, izlaznom rampom na Moto-put M11 (smer ka Šidu), Moto-putem M11 i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka gradu saobraćati svojom redovnom trasom.

Ostale linije javnog prevoza u ovoj zoni će saobraćati na svojim redovnim trasama, uz korišćenje privremeno uspostavljenih stajališta: "Nikole Dobrovića 1" (#3975) za linije 65, 70, 72, 82, 612 i 613 u Ulici Nikole Dobrovića, na poziciji oko 80 metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom Partizanske avijacije i "Nikole Dobrovića 2" (#4167) za linije 74, 75, 76, 708 i 72N u Ulici Partizanske avijacije, na poziciji oko 100 metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom Marka Čelebonovića (gledano u smeru ka Ulici Gandijevoj).

1/18 Vidi galeriju Beogradski autobusi - GSP Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Takođe, zbog radova u Ulici vojvode Šupljikca, na delu od Kajmakčalanske do Mileševske na Vračaru doći će do promena u radu linija javnog prevoza od 6. do 10. juna.

Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje kolovoza u Vojvode Šupljica, na delu od okretnice "Crveni krst" do zone raskrsnice sa Ulicom Mileševskom.

Tokom izvođenja radova, vozila sa linije 83 će saobraćati na skraćenoj trasi do Trga Slavija, dok će trolejbuski saobraćaj normalno funkcionisati u redovnom režimu osim tokom kratkotrajne obustave zbog postavljanja habajućeg sloja, asfaltiranja i isključenja struje iz kontaktne mreže, ističe se u saopštenju.

Tokom izvođenja radova na demontaži krana u Ruzveltovoj ulici, ispred kućnog broja 8 doći će do promena u radu linija javnog prevoza 7. juna.

Prilikom izvođenja radova doći će do zauzeća trorotara i tramvajskih šina, zbog čega se tramvajska linija 5 privremeno ukida, dok će linija 6 biti pojačana. Tramvajska linija 2L će u oba smera saobraćati ulicama 27. marta, Starine Novaka, Profesora Mihaila Đurića, Beogradskom i dalje redovnom trasom. Privremeno se ukida tramvajska linija 8, dok će linija 12 saobraćati na skraćenoj trasi do okretnice „Tašmajdan” i nosiće oznaku 12L, precizira se u saopštenju.

Takođe, u saopštenju navode da će tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici dr Velizara Kosanovića na GO Zvezdara, na delu od Ulice Mis Irbijeve do Ulice pljevaljske, od 7. do 13. juna doći do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi će se izvoditi po fazama i to tako da će faza 1 obuhvatati radove koji će se izvoditi na kolovozu u Ulici dr Velizara Kosanovića, na delu od Ulice Mis Irbijeve do Ulice učiteljske (raskrsnica slobodna za saobraćaj), od 7. do 11. juna.

Tokom izvođenja radova, deonica će biti zatvorena za saobraćaj, pri čemu će linije javnog prevoza saobraćati na sledeći način: privremeno se ukida trolejbuska linija 21; privremeno se uspostavlja kružna autobuska linija 21A (Trg Slavija – Učiteljsko naselje – Trg Slavija), koja će saobraćati redovnom trasom trolejbuske linije 21 od Trga Slavija do Ulice Mis Irbijeve, dalje ulicama Vojislava Ilića, Ustaničkom, Mirka Sandića, Pljevaljskom, Dr Velizara Kosanovića, Učiteljskom, Marčanskom, Mis Irbijevom, Vojislava Ilića i dalje redovnom trasom trolejbuske linije 21 do Trga Slavija.

Vozila sa linije 20 će u smeru ka Velikom Mokrom Lugu saobraćati ulicama: Pljevaljskom, Velizara Kosanovića, Učiteljskom, Marčanskom, Mis Irbijevom, Vojislava Ilića i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati ulicama Vojislava Ilića, Ustaničkom i dalje redovnom trasom.

Tokom faze 2 – radovi će se izvoditi na kolovozu u Ulici dr Velizara Kosanovića, na delu od Ulice Mis Irbijeve do Ulice pljevaljske, od 12. do 13. juna.

Tokom izvođenja radova, deonica će biti zatvorena za saobraćaj, pri čemu će linije javnog prevoza saobraćati na sledeći način: i dalje ne saobraća trolejbuska linija 21; ukida se privremena kružna autobuska linija 21A; vozila sa linije 20 će u oba smera saobraćati ulicama Vojislava Ilića, Ustaničkom i dalje redovnom trasom.

Vozila javnog prevoza će na izmenjenim delovima trasa koristiti sva postojeća stajališta javnog linijskog prevoza putnika.