DELOVI BEOGRADA DANAS BEZ STRUJE I DO OSAM SATI: Objavljen detaljan spisak isključenja po opštinama i ulicama, evo gde su planirani radovi
Spisak isključenja struje:
Rakovica
10:00 - 12:00 PILOTA M PETROVIĆA: BB,68,72D,
09:00 - 15:00 OSLOBOĐENjA: 26-28,42-52,58,62-74,25,39-47B,51-61,65,85, USEK KIJEVO: bb,BB,BB,4-16,20-20A,1-5,17, Naselje KIJEVO: KRUŽNI PUT KIJEVO: BB, Naselje RESNIK: 13 OKTOBRA: 2-2D,1-1X,65,
Novi Beograd
11:00 - 17.00 OMLADINSKIH BRIGADA: 84,
10:30 - 13:30 CARA DUŠANA: 115-117,
Sopot
09:00 - 15:00 Naselje ĐURINCI: BEOGRADSKA: 4-4A,12-16,20-36,40-54A,80A,88,122,126A-128,11-21A,25,29-35,43A-45,49A-57,61-65,71A-73,79-85,89A,97,101A-103,107,111-113,117-123A,127-131,137,143A,147A-153,209A, BRANKOVA: 21A,27A,35, CRNOGORSKA: 4B-8A,12-16,48,3B-17C,21-27,33-35,41Z, JANKA KATIĆA: 4A-16,22,5-9,15-21A, KARADJORDJEVA: ,2-18A,22-46,50-56,60-68,72A-84,90-98,102-108,112A-116A,132,160,360,1-13,17A,23-25,29-31A,35-35B,39-51A,57-85,89-95,99-109,113-115, KOSMAJSKA: 2-6,10,14,18-20,1-3,7-9,15, LjUBIVOJA GAJIĆA: 2,6,10-12,22-30,36A-40,52-52,56-62A,84-124B,128-130,162,1-1B,5-11A,15-19A,23-27A,31-31A,35,39-51A, MILOSAVA VLAJIĆA: 2-8,3,7-15,19,25, SLOBODANA PENEZIĆA-KRCUNA: ,2-20A,24A-42,46-64,76,190A,208,1G-3,7A-7B,11-27B,31-33A,37A-39A,43-55,81, Naselje NEMENIKUĆE: BASTAVSKA: 2-14,22-24,42A-44,1-15A,19,33, BOŠKA BUHE: 4,14,180,5,21B, CARA DUŠANA: ,2-4,556,1-13,17, DOSITEJA OBRADOVIĆA: ,2-4,8-12A,16,22-24,28,186,3A-7,11-13,17-19,25A, KOSMAJSKA: ,32A-34E,38A-40,48-54,58,29,63A,79-81E,93-93A,99-119A,123B, MILOVANA VIDAKOVIĆA: 58B, ŠUMADIJSKA: 2-2A,6-10,14,3-5,9-13,19-21,191, VUKA KARADžIĆA: 4-10,14-18,22-26,84,1A-9,17, Naselje SIBNICA: ČEDE ILIĆA: 40, Naselje SOPOT: MILOSAVA VLAJIĆA: 55, PRVOG MAJA: 25, RADA JOVANOVIĆA: 2-32,1-35,
Surčin
09:00 - 17:00 Naselje DOBANOVCI: DUŠANOVA: 24-26,32,36-50,56-96,100-102,110-118,122-134,33-59,63-91,95-111,115-123,127-139, JANKA ČMELIKA: BB,30-74,31-63,69-77,81-83,87, SOKOLSKA: 7-31,47-47G,
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