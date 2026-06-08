U gradskoj opštini Savski venac biće privremeno obustavljeno vodosnabdevanje u nekoliko ulica zbog puštanja u rad novog cevovoda, a radovi će trajati do 18 časova.
ISKLJUČENJA VODE
VELIKI RADOVI NA CEVOVODU U BEOGRADU: Deo prestonice danas bez vode i do 10 sati, iz Vodovoda uputili apel građanima koji žive u OVIM ulicama
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Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Savski venac, danas će u periodu od 8.00 do 18.00 sati, bez vode ostati potrošači u ulicama Žanke Stokić (od Zmaja Ognjena Vuka do Driničke), Drvarskoj i Vojvode Dojčine.
Kako je saopšteno iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", za najnužnije potrebe obezbeđena je auto-cisterna, a građanima se savetuje da unapred pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
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