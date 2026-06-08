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Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Savski venac, danas će u periodu od 8.00 do 18.00 sati, bez vode ostati potrošači u ulicama Žanke Stokić (od Zmaja Ognjena Vuka do Driničke), Drvarskoj i Vojvode Dojčine.

Kako je saopšteno iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", za najnužnije potrebe obezbeđena je auto-cisterna, a građanima se savetuje da unapred pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

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