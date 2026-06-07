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Tradicionalna manifestacija „Bum market” organizovana je i danas na pijaci Zemun, na Velikom trgu, od 8 do 16 časova, saopšteno je iz JKP-a „Beogradske pijace”

Ručno rađen nakit, prirodna kozmetika, igračke, akvareli, heklani program, torbe, slatki napici, džemovi, predmeti izrađeni od keramike ili oplemenjeni dekupaž tehnikom, deo su raznovrsne ponude.

I poseta pijaci „Banjica” ovog vikenda je interesantnija. Zanatski, jedinstveni i kvalitetni proizvodi biće danas, od 8 do 16 časova, izloženi u okviru „Bazara zanatstva”.

Pijace „Zemun” i „Banjica” ovog vikenda su mesta na kojima, pored nabavke svežih i kvalitetnih namirnica, možete odabrati i ručno rađene predmete po pristupačnim cenama, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Beograd.rs

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