Građani mogu danas dobrovoljno dati krv na različitim lokacijama u Beogradu i okolini. Priključite se akciji i pomozite onima kojima je pomoć potrebna
Transfuzija krvi
Priključite se akciji i donirajte ono najvrednije! Možda baš vi spašavate život! Evo i na kojim mestima
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Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama.
- Voždovac, Farmaceutski fakultet 10-15 časova
- Lajkovac, Radljevo, Tamnava zapadno polje 10.30-15.30 časova
- Novi Beograd, Belgrade Office Park 9-13 časova
- Požarevac, Dom Crvenog krsta 8-14 časova
- Smederevo, Sportska hala Smederevo 8-14 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs
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