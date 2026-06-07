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Beograd će ovog leta tokom trajanja Svetskog prvenstva u fudbalu, kako kažu organizatori, "dobiti novi gradski događaj koji spaja sport, zabavu i sadržaje za sve generacije".

- Festival fudbala — Belgrade Football Festival powered by 1xBet biće održan na Kalemegdanu od 11. juna do 19. jula. Tokom 39 dana okupiće ljubitelje fudbala, porodice, rekreativce i posetioce koji žele da najveći sportski događaj na svetu prate u jedinstvenoj atmosferi pod otvorenim nebom - navodi se u najavi i dodaje:

- Centralni deo festivala činiće Football Zone sa direktnim prenosima utakmica Svetskog prvenstva, dok će posetiocima biti na raspolaganju i Family Zone, Sport Zone, Chill & Music Zone, kao i festivalska bina sa kvizovima, nagradnim igrama i različitim zabavnim sadržajima - kažu organizatori koji ističu da je cilj festivala da Kalemegdan tokom prvenstva postane centralno mesto okupljanja svih generacija, ali i jedna od najatraktivnijih fan destinacija u regionu.

- Pored sportskog programa, posetioce očekuju svakodnevne aktivnosti, muzički sadržaji, sportski izazovi i brojni prateći programi namenjeni porodicama i prijateljima koji žele da zajedno uživaju u atmosferi najvećeg fudbalskog takmičenja na svetu.