Dežurne ekipe intervenisale su tokom noći ukupno 116 puta, od čega 20 puta na javnim mestima.
hitna pomoć
PEŠAK (30) TEŠKO POVREĐEN NA VOJNOM PUTU U ZEMUNU: Pune ruke posla za lekare Hitne, čak 6 saobraćajki
Slušaj vest
Protekle noći u Beogradu se dogodilo šest saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba teže povređena, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Reč je o 30-godišnjem pešaku koji je povređen na Vojnom putu u Zemunu, nakon čega je prevezen u Urgentni centar.
Dežurne ekipe intervenisale su tokom noći ukupno 116 puta, od čega 20 puta na javnim mestima.
Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši