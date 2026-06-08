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Protekle noći u Beogradu se dogodilo šest saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba teže povređena, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Reč je o 30-godišnjem pešaku koji je povređen na Vojnom putu u Zemunu, nakon čega je prevezen u Urgentni centar.

Dežurne ekipe intervenisale su tokom noći ukupno 116 puta, od čega 20 puta na javnim mestima.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.