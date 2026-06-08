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Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

AMSS: Dobri uslovi za vožnju, kamioni na prelazima Batrovci i Šid čekaju pet sati

Danas se očekuju dobri uslovi za vožnju, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Na naplatnim stanicama i putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazima Batrovci i Šid zadržavaju pet sati, na Bezdanu tri sata, a na Kelebiji jedan sat.

Kurir.rs/Naxi kamere

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