Stanje redovno za prvi radni dan u sedmici - ovog jutra u saobraćajnom špicu beleže se gužve na svim uobičajenim uskim grlima u Beogradu.
jutarnji špic
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GSP ide po uobičajenom režimu za radni dan.
Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen
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AMSS: Dobri uslovi za vožnju, kamioni na prelazima Batrovci i Šid čekaju pet sati
Danas se očekuju dobri uslovi za vožnju, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Na naplatnim stanicama i putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.
Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazima Batrovci i Šid zadržavaju pet sati, na Bezdanu tri sata, a na Kelebiji jedan sat.
Kurir.rs/Naxi kamere
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