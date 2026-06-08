Prva tura realizovana na Novom groblju Alejama Novog groblja od 2011. godine do danas zadržala je aktuelnost u upoznavanju sa prostorom Novog groblja, njegovom istorijom, umetničkim vrednostima i životima nekih od najznačajnijih ljudi naše istorije koji tu počivaju.

Ovom šetnjom ćemo kroz neobične životne priče, oživeti sećanje na velike vojskovođe, državnike, dobrotvore, naučnike, književnike, ali ćemo se u isto vreme upoznati i sa životima i sudbinama nekih manje poznatih, ali zaslužnih ljudi. Značajna umetnička i arhitektonska dela, prostorne celine, dekorativno i simbolički obrađeni spomenici, upotpuniće priču o Novom groblju kao posebnom istorijskom i kulturnom muzeju u kome se prepliću sudbine običnih ljudi i velikana, a vizuelni i memorijalni utisci stapaju u jedinstvenu priču.