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Prva tura realizovana na Novom groblju Alejama Novog groblja od 2011. godine do danas zadržala je aktuelnost u upoznavanju sa prostorom Novog groblja, njegovom istorijom, umetničkim vrednostima i životima nekih od najznačajnijih ljudi naše istorije koji tu počivaju.

Ovom šetnjom ćemo kroz neobične životne priče, oživeti sećanje na velike vojskovođe, državnike, dobrotvore, naučnike, književnike, ali ćemo se u isto vreme upoznati i sa životima i sudbinama nekih manje poznatih, ali zaslužnih ljudi. Značajna umetnička i arhitektonska dela, prostorne celine, dekorativno i simbolički obrađeni spomenici, upotpuniće priču o Novom groblju kao posebnom istorijskom i kulturnom muzeju u kome se prepliću sudbine običnih ljudi i velikana, a vizuelni i memorijalni utisci stapaju u jedinstvenu priču.

Ovom dinamičnom šetnjom otkrićemo široki prostor Novog groblja i samo deo priča koji se tu čuva.

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PROLEĆNA SEZONA VOĐENIH OBILAZAKA NOVOG GROBLjA SE ZAVRŠVA 7.6.2026 TRADICIONALNIM OBILASKOM POD NAZIVOM “ALEJAMA NOVOG GROBLjA” Izvor: JKP Beogradska groblja