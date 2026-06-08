PROLEĆNA SEZONA VOĐENIH OBILAZAKA NOVOG GROBLjA SE ZAVRŠVA 7.6.2026 TRADICIONALNIM OBILASKOM POD NAZIVOM “ALEJAMA NOVOG GROBLjA”
Prva tura realizovana na Novom groblju Alejama Novog groblja od 2011. godine do danas zadržala je aktuelnost u upoznavanju sa prostorom Novog groblja, njegovom istorijom, umetničkim vrednostima i životima nekih od najznačajnijih ljudi naše istorije koji tu počivaju.
Ovom šetnjom ćemo kroz neobične životne priče, oživeti sećanje na velike vojskovođe, državnike, dobrotvore, naučnike, književnike, ali ćemo se u isto vreme upoznati i sa životima i sudbinama nekih manje poznatih, ali zaslužnih ljudi. Značajna umetnička i arhitektonska dela, prostorne celine, dekorativno i simbolički obrađeni spomenici, upotpuniće priču o Novom groblju kao posebnom istorijskom i kulturnom muzeju u kome se prepliću sudbine običnih ljudi i velikana, a vizuelni i memorijalni utisci stapaju u jedinstvenu priču.
Ovom dinamičnom šetnjom otkrićemo široki prostor Novog groblja i samo deo priča koji se tu čuva.