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Sekretarijat za javni prevoz obaveštava sugrađane da će zbog izvođenja nove faze radova na uklanjanju Starog savskog mosta i izgradnji novog mosta u Ulici zemunski put, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Vladimira Popovića do zone raskrsnice sa ulicama Zarije Vujoševića i Sajmište, u periodu od 9. juna 2026. godine do 2. septembra 2027. godine doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Tokom izvođenja radova doći će do zatvaranje ove deonice za saobraćaj, pri čemu će vozila sa linije 9A u smeru ka Trgu Slavija saobraćati trasom: Milentija Popovića – Bulevar Mihajla Pupina – kružni tok kod TC-a „Ušće” – Sajmište – kružni tok kod logora Sajmište – Sajmište (ispred objekta „So i biber”) – Brankov most i dalje redovnom trasom.

U smeru ka Novom Beogradu, vozila na liniji 9A će saobraćati trasom: Brankov most – interna saobraćajnica (bajpas) koja vodi u Ulicu ušće – desno skretanje ispod Brankovog mosta koje se nalazi kod skejt parka „Brankov most” – Sajmište – kružni tok kod logora Sajmište – Staro Sajmište – Sajmište – kružni tok kod TC-a „Ušće” – Bulevar Mihajla Pupina – Milentija Popovića i dalje redovnom trasom.

Na liniji 60, vozila će u oba smera saobraćati redovnom trasom, a umesto minibusa saobraćaće solo vozila.

Privremeno se uspostavljaju stajališta:
– „Staro Sajmište 1” (smer ka Brankovom mostu) za liniju 9A, koje se privremeno uspostavlja na poziciju koja se nalazi oko 65 metara ispred kružnog toka kod logora Sajmište;
– „Staro Sajmište 1” (smer ka terminusu „Blok 72 /TC „Evroazija/”) za linije 9A i 60, koje se privremeno uspostavlja u Ulici Staro Sajmište na poziciji ED stuba, koji se nalazi oko 40 metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom Sajmište, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Beograd.rs

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