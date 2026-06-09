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Zvezdara

08:30 - 15:00 Naselje M.MOKRI LUG: 29 NOVEMBRA: 21Ž, ILIJE GUTEŠE: 2,8,3-5, SMEDEREVSKI PUT: 2D-2X,8A-10V,16-26V,17B-17V,21A-29C, STEVANA SINĐELIĆA: 14-18G,22,75-87,97,137,141,

Voždovac

08:30 - 17:00 KSENIJE JOVANOVIĆ: 2-12, MIJATA MIJATOVIĆA: 2-4,8-14,1-5,9-11,19G-19I, STANISLAVE PEŠIĆ: 6-8,12,1,5-9, ZAPIS: 4-12,16-18,1-3,7-9,13,
10:00 - 14:00 KUMODRAŠKA: BB,251A,

Rakovica

08:30 - 17:00 ACE SIMIĆA: 28,32,39-41, AGARUŠKA: 2-6,1-3,7-9, ALANA TJURINGA: 4-6,12-14,5-11, ALEKSANDRA NEVSKOG: 6,5,9-11, ANDRE JOVIĆA: 2-12,16-30,5, ARHITEKTE ILKIĆA: 4-16,3-5,9-13,17-21, BOBANA MILIĆA: 2-4,12,16-20,1,5-9, BOŽIDARA FERJANČIĆA: 2-8, BRANIVOJA JOVANOVIĆA BRANE: 2,8-16,1-15, CARA ROMANOVA: 2,6-20,24-28,1-3,7-13,17-27,35, DARINKE BOROVIĆ: 8,3-7,11,15, DARJE KOROPKINE: 8-10,14-16,5-15, DELFE IVANjIĆ: 4-14, DIMITRIJA ISAILOVIĆA: 4-8,34Đ,5, DR SELIMIRA ĐORĐEVIĆA: 6-12,1-7,11-29, DR. ANDREJKE: 2,6-8,1,5-7,11, DR. ČAJKANOVIĆA: 2-8,12,16-26,30,34-36,3-5,9-19,23-25, DRAGE GAVRILOVIĆ: 2-4,8-14,1-9, DRAGOMIRA FELBE: 8-12,3-11, DžONA FRONTINGHAMA: 4-6,10,5-7,13-17, FJODORA FJODOROVIČA ŠLjUGE: 8,9, GAMINSKA: 14-20, GATAČKA: 2-16,20-24,3,11, GENERALA PETROVIĆA: 6,3-5,15, GORSKA: 4-14,1-3,7-11,21-23, GUSLARA PERUNA: 14A-16,39-51,55-57, IGNjATA BAJLONIJA: 2-8,1-7, ILIJE GOJKOVIĆA: 2-32,7-9, JELENE ŠAULIĆ BOJOVIĆ: 2-14,3-11, KAPABLANKINA: 2,3-9, KEISUKE OBA: 6,10,1-11, KOSTE MILIČEVIĆA: 4,10-16,1,7-11, KOSTREŠKA: 2-10,1,5-7, KOZAČKA: 32,40-42,37-39, LEKSA SAIČIĆA: 4-8,1-5,9-11, LINDENMAJEROVA: 8-10,14-18,5, LjILjANE ŽIKIĆ: 2,10,3,7, MAJA GLAVE: 3-9, MARKA STOJKOVIĆA: 2-8,14-18,1-3,11-21, MIHAILA IVANjIKOVA: 2-10,5-11, MILANA GAJIĆA: 2-10, MILANA KAPETANOVIĆA: 4,8,7-15, MILISAVA LUTOVCA: 4,8-14,3,7-15, MILjAKOVAČKE STAZE: 4-6,10-32,38-40A,44A-46,50-52,86-92K,100-100G,128V,1-15,19-21,25-31,35-37A,41-45,49-53V,57-65,101-103,107,111A,147,151-151, MILjAKOVAČKI IZVORI: 2-8,12-18,22-32,1-3A,7-15C,19-21,25-33, MILOŠA GOLUBOVIĆA: 4B-6,3, MINE KARADžIĆ: 6,10-12,18-34,1-3,7-11,15-21,25, MIROSLAVA MIKE MIKEROVIĆA: 2-6,1-5, MITROPOLITA MIHAILA: 6-10,14-18,24,3-11,21,25-27, MUTIMIROVA: 13-17B,25-27, NIKOLAJEVIĆEVA: 4,8-20,7-9, NIKOLE BIŽUMIĆA: 1-3,7, OLIV KING: 4-12,20,24-26,13-23, OŠLjAČKA: 2-6,1-3,9-11, OSLOBOĐENjA: 10,1, PANTE MIHAJLOVIĆA: 2,9-25,29-31, PATRIJARHA DIMITRIJA: BB,bb,bb,24,32A-46A,66A-66B,98A-100D,61A-79,93-93A,97-101,121-121Ž, PATRIJARHA JOANIKIJA: 71-71G,75G-79G, PAVLA SOFRIĆA: 16,7-9,13, PEĆKA: 2-12,1-33, PLAVSKA: 2-4,1-5,9,13-15, PREKOBROJNIH PUKOVA: 2-4,12,1-5,9, RAKOVAČKIH RUDARA: 4-20,28-40,48,3-5,9-11,15-21,25-29, ŠEKULARSKA: 2-10,5,9,15, SERDAR JOVANA MIĆIĆA: 1-3, SLAĐANE STANKOVIĆ: 2-12, SRPSKIH SERDARA: 2-6,1-9, SUNČEV BREG: 6,3,9-11, VASOJEVIĆKA: 2-10,1-11, VELjKA RADENOVIĆA: 16,1-11,15, VITEZA PAVLA ORLOVIĆA: 2,3-5, VOJVODE DRAŠKA POPOVIĆA: 4-6,10-10,14,1,5-7,11, VOJVODE JOVANA STOJKOVIĆA: 4-6,1-7,11, VOJVODE PLAMENCA: 14-24,28-32,36,48-70,74-80,84-86,17-21,25,35,41-43,47, ZLATANA VAUDE: 4-16,9-13, Naselje BEOGRAD: MILjAKOVAČKA: 4-6,10-12,16-16A,22-26,30-30A,1-11,15-15G,25-27V, MILjAKOVAČKE ŠUME: 4,1-15, MILjAKOVAČKI VINOGRADI: 34-38,1-5,9,13,17-19,23-27A,31-35A,39-45, MILjAKOVAČKO BRDO: 6-10,14,18-22,34-40,3,7-7G,11,19-23,69, Naselje MILjAKOVAC: MILjAKOVAČKE LIVADE: 4-6B,18B,24-44,48-54,58-60,1-3,9-19,29-35,39,43,47-49,87-89,93-97, Naselje RAKOVICA: BRANKE ĐUKIĆ: 2-6,12,1-3, ELSE IGNIS: 2,6,1-5, Naselje RESNIK: EMANUELA LASKERA: 2-6,14,18,22,32,44-52,66,70,1,15,35,39,45-47,57, KRUŽNI PUT: 2, VELjKA STANOJEVIĆA: 8,7,

Novi Beograd

10:00 - 12:00 DžONA KENEDIJA: 59-65, RADOJA DAKIĆA: 13-19,25-27,
08:30 - 17:00 AUTOPUT BG-ŠID: 69A,73-73a,
09:00 - 13:00 AUTOPUT ZA ZAGREB: BB, SURČINSKI PUT: 1Ž,

Zemun

10:00 - 12:00 ALEKSANDRA DUBČEKA : 14,
08:30 - 17:00 AUTOPUT ZA ZAGREB: 26g-26H,32,300G,

Grocka

09:00 - 15:00 Naselje LEŠTANE: KNINSKA: 8-10,14-16,24,34,1-3, MARŠALA TITA: BB,1-3Đ, SAVE KOVAČEVIĆA: 136E-136V,156-160,
08:30 - 15:00 Naselje KALUĐERICA: BAGREMOVOG CVETA: 13, BANATSKA: 2-8,12,1-7, BANjSKA: 5-7, BREZA: 2-12,1-17, DESPOTA STEFANA: 2-8,14-18,1-7, DUBROVAČKA: 2-14,18,1-3,7-9, GOCE DELČEVA: 33B, JESENjINOVA: 2-10,1, JUG-BOGDANOVA: 2-2G,6-12A,16,1,5, LjERMONTOVA: 4D-6,1-11,15-17, MAJORA MILANA TEPIĆA: 12-14,17,21-25, MARKA OREŠKOVIĆA: 2-20,7-9, MARŠALA TITA 3 PRILAZ: 2-6,1, OHRIDSKA: 2-4,8-48,1-9,17-49, SANDžAČKA: 2-4D,8-12,3A-5A,13B-15, SAVE KOVAČEVIĆA: 170A-174,178-182H,127D-143, STEVANA SINĐELIĆA: 44,19-25A,35-47,53-99,105-119, STRAHINjIĆA BANA: 4,8, TESLINA: 10-12A,27-33, TESLINA 1 LEVO: 6,1-5,9, TOPČIDERSKA: 2-4,1-3, VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA: 44-48,86-124,11,21-23,65-85V,89B-89Ž, VOLGINA: 16A-16C,22-30,23-25,33B, VRANjSKA: 2-8,1-5, ŽANKE STOKIĆ: 1,5,11, ŽIVORADA JAKOVLjEVIĆA: 27, Naselje LEŠTANE: DOBRIVOJA TODOROVIĆA: 2-12,1-11, DUŠANA PETROVIĆA-ŠAN: 8A-16Z,48A-52R, KARAĐORĐEVA: 20-24,30,7-19A,23-23A, ŽIVKA ŽIVKOVIĆA: 2-32Ž,36A,29N-65,73,77,81-81A,85-95,99-105,111-115,

Obrenovac

09:00 - 13:00 Naselje OBRENOVAC: HAJDUK VELjKOVA: 2,1-5, VOJVODE MIŠIĆA: 122-144,148A-166,157-167,171-197, VUKA KARADžIĆA: 26,38,65,

Surčin

08:30 - 17:00 Naselje SURČIN: CARICE MILICE: 8-14,9, FEDERIKA FELINIJA: 4,8A-8E,19-21, KOSTE ABRAŠEVIĆ: 10,14,1,5,11-15, KRALjA PETRA PRVOG: 6,1, MILANA KONjOVIĆA: 12-16A,20-28g,32-34A,48,52g-52v,56-58B,66,72,21,29A-29G,35-43v,49-57,61-67, MILOŠA CRNjANSKOG: 2-4,8,14-16,11-13, MILOVANA GLIŠIĆA: 6-12,1,7-15, NEMANjINA: 4-6,10,16-20,5B-17A,23-25, PATRIJARHA PAVLA: 4-8a,12-22,3-7, PERUNOVA: 4-8,12-16,1-3,9-17, SVETOG JOVANA: 10-12,3-5,15, SVETOG SAVE: 2,20,24,76,84-94,1A-11,19,27,43-47,53-57,61-65,69,73,77,81-81C,85-87,91-97,101-103,107,111A-115,119-123,127-129,137-141,145a,153, UŽIČKA: 14-16,20,3-7,11, VALjEVSKA: 13, VASILIJA OSTROŠKOG: 2,6-6A,10-12,18,28,32,50,58,62,66-76,5,9-13,43,49-61B,69,77-81C, VIKTORA STARČIĆA: 1, VOJISLAVA ILIĆA: 6-14A,

Lazarevac

15:00 - 20:00 Veliki Crljeni: Trećeg oktobra 89-139,74-148,Braće Ribara,Boška Milutinovića,Kosovska,Tolbuhinova,Kolubarska,Stevana Filipovića,Sremska,Naselje Termoelektrane (zaseok kod Elektrane,Benzinska stanica,Vodovod selo,Kolonija TEK).
09:30 - 11:30 Veliki Crljeni: Trećeg oktobra 89-139,74-148,Braće Ribara,Boška Milutinovića,Kosovska,Tolbuhinova,Kolubarska (zaseok kod Elektrane,Benzijska stanica, Vodovod selo)

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