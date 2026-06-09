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Gradska opština Novi Beograd organizovala je još jednu uspešnu manifestaciju u okviru „Novobeogradskih dana porodice” koja je u Bloku 34 okupila veliki broj dece i roditelja.

Najmlađi su uživali u bogatom programu koji je obuhvatio oslikavanje lica, kreativne radionice, druženje sa mađioničarem, badminton i gejming zonu, dok su roditelji imali priliku da sa svojom decom provedu kvalitetno vreme na otvorenom.

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Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Kroz brojne zabavne i edukativne sadržaje, deca su razvijala kreativnost, maštu i timski duh, a osmesi na njihovim licima bili su najlepša potvrda uspeha ove manifestacije.

„Novobeogradski dani porodice” nastavljaju se i tokom juna na više lokacija Novog Beograda sa ciljem da porodicama ponude kvalitetne sadržaje, druženje, rekreaciju i zajednički provedeno vreme.

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Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Do kraja juna, posetioce očekuju brojni sadržaji za sve generacije, navodi se u saopštenju Gradske opštine Novi Beograd.

Kurir.rs/Beograd.rs

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