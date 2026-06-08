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Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP-a „Gradska čistoća” vršiće u ponedeljak, 8. juna, suzbijanje odraslih jedinkikomaracana javnim površinama na teritoriji Beograda, uređajima sa zemlje i vode od 17 časova, najavljeno je iz ovog preduzeća.

Tretmanima termalnog i hladnog zamagljivanja biće obuhvaćeni sledeći lokaliteti: Ada Huja, Paradajz ostrvo uz Višnjicu do Bele stene, potez od Pupinovog mosta do Pančevačkog mosta i od Pančevačkog mosta ka naselju Mali raj, potom naselja Šiljakovac, Baćevac, Glumčevo brdo, Veliki Borak, Lisović, Guncati, Ratari, Brgulice, Trebež, Vranić, Barajevo – centar, Ibarski put – Barajevo, Meljak, Boždarevac, Trstenica, Brovič, Sopot – centar, Vinča, Grocka i Borča.

Tretmani će biti sprovedeni isključivo ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, što podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature i snagu vetra. Nažalost, kišoviti vremenski uslovi pogoduju razmnožavanju komaraca, što onemogućuje sprovođenje akcije suzbijanja komaraca zbog termolabilnosti preparata.

Iz ovog preduzeća apeluju na sugrađane da imaju razumevanje i strpljenje za ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine koje su u punoj pripravnosti, te da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.

Građani pojačano prisustvo komaraca mogu prijaviti na broj Servisnog centra Grada Beograda 11-0-11, kao i dopisom na imejl adresu info.centar@gradskacistoca.rs i ekologija@gradskacistoca.rs, te porukom na zvaničnu Instagram stranicu preduzeća @gradska_cistoca_beograd.

Preparat koji ekipe JKP-a „Gradska čistoća” koriste za tretmane termalnog i hladnog zamagljivanja odraslih jedinki komaraca sa zemlje i vode registrovani su kod Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah.