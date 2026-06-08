ŠOK-VIDEO IZ OBRENOVCA: Rakun se šetka pored Kolubare?! (VIDEO)
Rakuni su sisari srednje veličine, poreklom iz Severne Amerike, pa je više nego čudno otkud oni u Obrenovcu, kraj Kolubare?!
Snimljeni su pored reke Kolubare, gde su kako se pretpostavlja bili u potrazi za hranom.
Snimak je nastao na reci Kolubari, kod ugostiteljskog objekta Barum Barum. Na njemu se vidi rakun, životinja koja živi u Severnoj Americi, a u našoj zemlji može se videti samo u zoološkim vrtovima.
S obzirom na to da spadaju u divlje i egzotične životinje, njihov uzgoj je strogo regulisan zakonom i moguć samo uz specijalne dozvole nadležnih ministarstava.
Rakuni su izuzetno prilagodljive i inteligentne životinje. Poznate su kao svaštojedi. U potragu za hranom kreću u sumrak koristeći svoje izuzetno spretne šape, kojima mogu da otvaraju vrata, kante za smeće i hvataju plen.
Kurir.rs/RTV Mag