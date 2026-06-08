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Rakuni su sisari srednje veličine, poreklom iz Severne Amerike, pa je više nego čudno otkud oni u Obrenovcu, kraj Kolubare?!

Snimljeni su pored reke Kolubare, gde su kako se pretpostavlja bili u potrazi za hranom.

Foto: RTV Mag Youtube printscreen

Snimak je nastao na reci Kolubari, kod ugostiteljskog objekta Barum Barum. Na njemu se vidi rakun, životinja koja živi u Severnoj Americi, a u našoj zemlji može se videti samo u zoološkim vrtovima.

S obzirom na to da spadaju u divlje i egzotične životinje, njihov uzgoj je strogo regulisan zakonom i moguć samo uz specijalne dozvole nadležnih ministarstava.