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Gajenjem cveća mogu se pohvaliti samo oni koji gaje ljubav.

To je slučaj i sa Obrenovčankom Snežanom Markulić, koja gotovo da nema dvorište, ali zato ima preko 200 saksija cveća. Nema čoveka kome pažnju, posebno onima koji prolaze Šabačkim putem, nisu privukli rascvetali pupoljci Snežaninog cveća.

Sa mnogo ljubavi, volje, strpljenja i truda, Snežana Markulić izgradila je pravo malo cvetno carstvo. Iako nema veliki prostor, pronašla je mesto za veliki broj biljaka.

- Preko 200 saksija ima, pa vidite, ima i guma, ima i kanti koje sam farbala sa onim sprejevima, šta nema stavljeno.

1/6 Vidi galeriju Snežana iz Obrenovca ima više od 200 saksija sa cvećem Foto: RTV Mag Youtube printscreen

Cveće, kaže, voli od malih nogu. Učila je celog života kako se gaje biljke i zato je danas uspešna u tome.

- Baka nije volela da kuva, ali zato me učila da sadim cveće i voćke. I to je tako ostalo. Rekla sam i prošli put i kad sam radila kod Tenta B, i tamo sam imala i cveća, samo je ostao orah koji sam zasadila svuda evo, gde god odem.

Snežana se može pohvaliti ne samo brojem od preko 200 saksija, već i sa vrstama koje mnogi nemaju.

- Ovde ko god čeka autobus, kažu da nikad nisu videli onaj ljiljan onakav. Ima lozice sa ove strane, stavi se saksija, kad one počnu da pustaju sve, stavi se saksija samo sa đubrivom i ono prelazi u tu saksiju i tako se samo razmnožava.

Među ružama, ljiljanima, kanama, amarilisima, muškatlama, petunijama, svoje mesto našao je i žitni kaktus. Ali on nije jedini u ovoj bašti.

- A ovi kaktusi, evo što je ostalo malo, oni su se rasturili od cvetanja. Treba da posadimo, presadimo u veće saksije. Ovo treba da razmnožimo da bi bili krupniji cvetovi. Ali pošto sam bila u bolnici, ja to nisam stigla.

Iako su skoro sve biljke cvetale, a neke i precvetale, naćiće se mesto i za nove cvetnice, ali i za jagode i papriku.