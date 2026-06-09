Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama.

  • Valjevo, Crveni krst 9-15 časova
  • Vračar, Gradska opština 10-13 časova
  • Novi Beograd, Milenijum osiguranje 10-14 časova
  • Novi Pazar, Dom omladine 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradŠOK-VIDEO IZ OBRENOVCA: Rakun se šetka pored Kolubare?! (VIDEO)
Screenshot 2026-06-08 133903.jpg
BeogradSLETEO U JARAK KOD "3 TIGANJA" Ršum u Kaluđerici: Udario u bankinu, sleteo u kanal i porušio zid pa ga izvlačili (VIDEO)
Screenshot 2026-06-08 132139.jpg
BeogradDANAS OD 17 SATI NOVI UDAR NA KOMARCE: Sa zemlje i vode u ovim delovima Beograda, sklonite pčele!
1686675031355341.jpg
BeogradPROLEĆNA SEZONA VOĐENIH OBILAZAKA NOVOG GROBLjA SE ZAVRŠVA 7.6.2026 TRADICIONALNIM OBILASKOM POD NAZIVOM “ALEJAMA NOVOG GROBLjA”
0K1A1565.JPG