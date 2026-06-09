Slušaj vest

Veliki broj moždanih udara obeležio je prethodnu noć i dan u Beogradu, naveli su iz Hitne pomoći. Lekari upozoravaju građane da obrate pažnju na simptome koji mogu ukazivati na ozbiljna neurološka stanja, jer brza reakcija može biti presudna.

Prema rečima dr Danijele Jevtić iz beogradske Hitne pomoći, ekipe su tokom prethodnog perioda intervenisale kod više pacijenata sa simptomima koji su ukazivali na moguće moždane udare.

- Definitivna dijagnostika će pokazati da li je reč o moždanim infarktima, odnosno začepljenjima krvnih sudova, ili moždanim krvarenjima - objasnila je dr Jevtić i otkrila prve znake moždanog udara.

Simptomi moždanog udara

Kod pacijenata su primećeni različiti simptomi - od nerazumevanja pitanja, iznenadne zbunjenosti, padova, do problema sa govorom i pokretima.

- Pacijent ne razume šta ga pitate, zatečen je na podu ili pao ili oborio silne predmete oko sebe, ne može da primećuje asimetriju usana, ne može da govori ili da frflja, govor je nerazgovetan ili ponavljanje samo jedne rečenice. Često se javljaju automatizmi, pokreti, neki u smislu češkanja, čupkanja, navlačenja prekrivača, tako da kad kažete pacijentu "stisni mi ruke", on ne može, nema istovremeni stisak jedne i druge strane, obično jedna ruka pada ili jedna noga pada, nestabilan je, ima loš hod, ako može da hoda onda je nestabilan - detaljno je objasnila dr Jevtić.

Srčani udar u ranim časovima

Pored velikog broja neuroloških hitnih slučajeva, ekipe Hitne pomoći zbrinjavale su i pacijente sa srčanim tegobama. Zabeležen je jedan srčani udar u ranim jutarnjim časovima kod žene stare 86 godina, koja je, nakon ukazane pomoći, prevezena u bolnicu i dalje na lečenje u angiosalu.

- Pacijentkinja je, nažalost, duže vreme trpela bol, više od sat vremena pre nego što je pomoć stigla - rekla je dr Jevtić za RTS.

Zabeležena su i dva slučaja akutnog infarkta miokarda koji su prevezeni direktno u salu, kao i dve nestabilne angine pektoris koje su upućene u bolnicu radi daljeg pregleda i lečenja.

Lekari još jednom apeluju na građane da ne ignorišu iznenadne promene u govoru, pokretima ili ponašanju, jer kod moždanog udara svaki minut može biti važan.

Serija udesa u Beogradu

Tokom prethodnog dana Hitna pomoć u Beogradu obavila je ukupno 172 intervencije, od čega je 55 bilo na javnim mestima.

Prema rečima lekara iz Hitne pomoći, tokom noći dogodilo se pet udesa u kojima je povređeno sedam osoba, dok je šestoro prevezeno u zdravstvene ustanove. Prema informacijama Hitne pomoći, nije bilo teških povreda.

Dan ranije zabeleženo je još sedam saobraćajnih nezgoda sa ukupno 14 povređenih učesnika, od kojih je 13 prevezeno na dalje zbrinjavanje.