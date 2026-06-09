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Podela kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom cele letnje sezone počinje u sredu, 10. juna. Ovo je četvrta godina zaredom kako Grad Beograd sprovodi ovu meru, a ona ima za cilj, kao i sve ostale socijalne mere Grada, rasterećenje kućnog budžeta Beograđana i njihovih porodica, rekao je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić.

Procenjena vrednost jedne kartice je 50.000 dinara, a gradonačelnik je naglasio da procedura dobijanja kartice nije promenjena.

Foto: Video plus

- Procedura je ista kao i prethodnih godina. Građani sa prebivalištem na teritoriji Beograda mogu da preuzmu karticu u bilo kojoj opštini na šalteru Grada Beograda uz važeću ličnu kartu, dok za decu karticu preuzima roditelj uz zdravstvenu knjižicu deteta. Sa tom karticom ulazak na gradske bazene je besplatan tokom cele letnje sezone – poručio je Šapić, dodajući da je prethodnih godina više stotina hiljada građana koristilo ovu mogućnost.

Kartica za bazen Foto: Beoinfo