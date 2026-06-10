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Javno preduzeće „Hipodrom Beograd” ugostilo je učenike Poljoprivredne škole sa Domom učenika „PK Beograd” u okviru stručne prakse, smer veterinarski tehničar, saopštili su iz ovog preduzeća.

Budući stručnjaci iz oblasti poljoprivrede i stočarstva imali su priliku da teorijska znanja povežu sa praksom tokom upoznavanja sa istorijom hipodroma, organizacijom trka i svakodnevnom brigom o konjima.

Za vreme praktičnog rada i razgovora sa zaposlenima, učenici su stekli dragocena znanja o nezi, ishrani i treningu konja, kao i o organizaciji trkačkih dana i održavanju hipodromskog kompleksa. Poseban akcenat bio je na odgovornom odnosu prema životinjama, značaju timskog rada i primeni znanja stečenih tokom školovanja u realnom radnom okruženju.

Za mnoge učenike, ovo je bio prvi susret sa galopskim konjima i hipodromom, što je iskustvo učinilo još zanimljivijim i inspirativnijim. Kroz praksu su imali priliku da vide koliko posvećenosti, znanja i ljubavi stoji iza svakog uspešnog sportskog konja i svake organizovane trke.

Iz „Hipodroma Beograd” su poručili da su ponosni što su bili domaćini mladim ljudima željnim znanja i novih iskustava, te da veruju da će im ova praksa predstavljati značajan korak u njihovom profesionalnom razvoju, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Beograd.rs