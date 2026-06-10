OVI DELOVI U CENTRU BEOGRADA DANAS SU BEZ STRUJE: Isključenja u 8 opština počinju već od 8.30 sati, najopsežniji radovi u Grockoj
Spisak isključenja struje
Stari grad
10:00 - 16:00 KNEŽPOLJSKA: BB,
Savski venac
09:00 - 15:00 BUL VOJVODE PUTNIKA: 28,32-34, KVARNERSKA: 3, PRAHOVSKA: 2A-10,1-5A,
Čukarica
08:00 - 17:00 Naselje SREMČICA: BAJČINSKA: 2-12,1-9A, BEOGRADSKA: 290-298,302,306-310,314-320,324,392-394,402-416,420-474,309-313,317,333-341,419-457, DAVIDOVIĆEV SOKAK: 4-10,24-24A,28-30,34-36,1-11,15-27,31,35-43, DOLJANSKA: 6A-26,13-29, GORSKOG CARA: 20-28A,32-40,46-48,62,72, KIRIDŽIJSKA: 4,1-3, LONGINOVA: 2-10,16,1-19, MILUNA PETKOVIĆA: 2-18,22,1-9, PORODICE ILIĆ: 2-20,1-5,9-11, PORODICE JOVANOVIĆ: 2-14,1-13, PORODICE NEŠIĆ: 2-12,20-32,56,1-7,11-21, PORODICE NIKŠIĆ: 2-10,14A,1-9, PORODICE PETROVIĆ: 2-12,1-13, PORODICE RISTIĆ: ,12-14,18-20,24-24A,15-23,71-73, PORODICE STEKIĆ: 2-4,8,12,16-18A,1-19A,47, PORODICE VASIĆ: 2A-4,1-13, PORODICE ZARIĆ: 2-12,18,1-3,7-15, RANKA MARINKOVIĆA: 2,10,5-7,11-15, SIMIĆEV PUTELJAK: 1D-25,39,47-49A,53-63,71-75A, STEFANA ŠTILJANOVIĆA: 2-18,22,1-15,37,57B, VINOGRADARSKA: 2-10,1-11,
Novi Beograd
09:00 - 11:00 BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): BB,BB,kamera MUP,1-9,15,33,59-67,85-91, MILENTIJA POPOVIĆA: 2-14A,1,
Zemun
08:30 - 13:30 22 OKTOBRA: 2,1-5,9-11, JOVANA MIODRAGOVIĆA: 20-20V/1,28-28P,15,21-23,27-33, KAPETANA RADIČA PETROVIĆA: 2-6,12-24,1-15,19-25,31-35, KARAĐORĐEV TRG: BB,4-12A, KARAĐORĐEVA: 1-3, NIKOLE TESLE: 2-4,8-12,1-5, PRVE PRUGE: 9d, STARCA VUJADINA: 4-4V/2,8-12,3-11,
21:30 - 23:55 CARA DUŠANA: 115-117,
Grocka
08:30 - 15:00 Naselje BOLEČ: SEDMOG JULA: 46,50-52,76,37-41,47,51, Naselje KALUĐERICA: 1 MAJA: 2-34B,1-5A,15-19,23-25,35, 20 OKTOBRA: 2-26V,1-53, 22 DECEMBRA: 4-28,1-35, 25 MAJA: 2-12,3-11, 29 NOVEMBRA: 14-16,5-7, ALEKSE NENADOVIĆA: 2-6,1-11, AVALSKA: 57-61, BALKANSKA: 2-4A,1, BOROVA: 2-8, BRANKA ĆOPIĆA: 20-36,19-23,27,31-35,39-39A, BRANKA RADIČEVIĆA: 2-30,1-7, BUBANJSKA: 1-7C, BUJANOVAČKA: 2-12,1-9,13-15, BULEVAR REVOLUCIJE: 80-98B,37A-45, DOSITEJEVA: 2,6-8,1-1A, DRINKE PAVLOVIĆ: 2,1-3, DRUGE PROLETERSKE: 2-22,1, ĐURE JAKŠIĆA: 2,10,3, ĐURE VESELINOVIĆA: 2-12,22-48,1-29, DUŠKA TRIFUNOVIĆA: 2-6,1-11, FRUŠKOGORSKA: 2-6,1-13, GLAMOČKA: 2-36, GROBLJANSKA 1 LEVI PRILAZ: 24NJ, IGNJATA GIGE: 2-32,36,1-11A,17,21, ISIDORA BLAGOJEVIĆA: 2-8,1-9A,13, IVE LOLE RIBARA: 2-20,24-32,36-40,1-25A, KNEZA MILOŠA: 2-50,1-41, KOSOVSKIH BOŽURA: 2-8,3-5, KRAGUJEVAČKA: 2,6,3-9, KRAGUJEVAČKIH ĐAKA: 10,1-9, MILETE JOVANOVIĆA-CEROVCA: 2-10,1-5, MILOJA PAVLOVIĆA: 2-18,1-19, NEGOTINSKA: 4,1-7, NEVESINJSKA: 2-12A,1-11, NUŠIĆEVA: 2-10A,1-11, PLANTAŠKA: 2-6A,12-16V,20B-24A,1-9, RADANSKA: 2-12,1-11, RADISAVA IGNJATOVIĆA: 2-28,1-7, RATKA MITROVIĆA: 11-17, RATKA PAVLOVIĆA-ĆIĆKA: 18-48,52,11-47,51, RUŽINA: 2-40,1-33A, SANSKA: 2,6-8,14,18,22,26,7,15-23, SAVE KOVAČEVIĆA: 110-116C,65-77, ŠESTE LIČKE: 4-6,10-26B,1-9,13-17, SIBNIČKA: 4-4A,1-1A, SVETOG SAVE: 2-4B,1-11, TRNSKA: 1-7A, UČITELJSKA: 2-10,1-3,9-11, UŽIČKA: 1-1X, VELEBITSKA: 2-8,14,1-9, VIŠNJIĆEVA: 2-30A,36-38,1-15,19-43V, VIŠNJIĆEVA DRUGA LEVI PRILAZ: BB,6C-8,16A,1-13,29B-35, VIŠNJIĆEVA DRUGA PRVI DESNI PRILAZ: 2,8A-16,1-13, VOJISLAVA ILIĆA: 13, VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA: 44Đ-44G,48-84,11A-49,53-63A, VOLGINA: 32-46,50-82B,35-55,61-101, VUKA KARADŽIĆA: 2-20A,1-9A, ZAGE MALIVUK: 4-24,28-34,3-21, ŽELJKA MILIVOJEVIĆA: 2-12,1-9,13-23,27-35,39-43, ŽIKICE JOVANOVIĆA ŠPANCA: 2-10A,1-3,7,11-15, ŽIVORADA PAVLOVIĆA: 2-10,1-5, ZLATARSKA: 2-8,1-9, ZMAJ-JOVINA: 2-12B,1-7,11-13,17-23,31A, Naselje LEŠTANE: AVALSKA: 2-6,12-18,1-5,9-13,17-29,35-37, BRANKA ĆOPIĆA: 4-24,36,15-37,43, DOCE MARKOVIĆA: 2-14,1-17A, GROBLJANSKA: 18-30,7-13, HAJDUČKE VODE: 18,5,9-15, HAJDUK STANKOVA: 2-6, HAJDUK VELJKOVA: 2-18, ISIDORA BOGDANOVIĆA: 2,16,20,26-28E,32,1-3A,7-11,15-25, KREMENJE: 23 A,2-14,20-20A,46-60A,1-15A,21-23,27-39A,47,59,65-69, KRUŽNI PUT: BB,BB,4C-6B,16-16A,30,50,56A,64-66A,70-80,94-106,110,132,138A,142,176,1A-1Š,47,59-67,71A-71Ž,83,89-91A,97-97A,101,105-111A, MALO POLJE: 3, MARŠALA TITA: 92-130,136-152,158-170,176-234,1A-1I,119-129,145A,149-173,185-215,229-231,235-237, PETRA ŽIVKOVIĆA: 2-10,14-18,22,26-40,46,3-23D,29-31A,43A-45,49,53, PLANTAŽA: 2-4,8A-10E,1-7A, RAVAN: 8-30B,34-50,56,62,7-15,19-35,45-65,71,75,81-93,101-107, STARCA VUJADINA: 2-4,5, STARINE NOVAKA: 4-8, TRIFUNA PEŠIĆA: 6-24B,28-38A,7A-9,13-27C,31, Naselje VINČA: BEOGRADSKA: 180-182B,218-220,179-179A,183-203B,207, ŽANKE STOKIĆ: 38-42,
Obrenovac
09:00 - 13:00 Naselje OBRENOVAC: MILOŠA OBRENOVIĆA: 6-6B,
08:30 - 15:00 Naselje BARIČ: BARIČ: 1, BARIČKIH BORACA: 8-8A,40-44B,17-19,23,37-49G, BOSANSKA: 14-18, BUDE DAVIDOVIĆA: 2,37, DUVANIŠTE: 2C, JEZERO: 16-16, JEZERSKA 1.DEO: 2,10,16,20-20,11, JEZERSKI PUT: 4,16-18,52B,9-9A, KOLONIJA 1.DEO: 14,20, OBRENOVAČKI PUT: 98-110,114-124,136,1-1BB, RADA TADIĆA: 22,106,1-1A,7,13-15,19,25-29,35-37,43, USTANIČKA: 2-12B,16-16F,1C-19,
Lazarevac
11:45 - 12:30 Trbušnica,Kruševica,Rudovci (zaseok Čik,Simića kraj), Mali crljeni (zaseok Petkovača).
12:30 - 13:15 Rudovci (zaseok Selo,Kolonija,Supermarket.
09:30 - 15:00 Vrbovno.
11:00 - 11:45 Baroševac,Zeoke,Mali Crljeni (zaseok kod Škole, Ceroviti potok).
13:15 - 14:00 Aranđelovac: Rudovci (zaseok Škola,Stara kolonija,Darosavica), Partizani (Darosava).
14:00 - 14:45 Aranđelovac: Venčani,Tulek,Prkosava (zaseok Škola,Vulićevići).
Kurir.rs