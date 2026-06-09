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Ekipe JKP-a „Gradska čistoća” vršiće suzbijanje odraslih jedinki komaraca uređajima sa zemlje i vode na javnim površinama na teritoriji Beograda u utorak, 9. juna, od 17 do 23 časa.

Tretmanima termalnog i hladnog zamagljivanja biće obuhvaćeni sledeći lokaliteti: potez od Pančevačkog mosta ka Crvenki, Jojkićev Dunavac – leva obala Dunava, kanal Veliki Galijaš, Obrenovac (naselja Skela, Ušće, Mladost, Krtinska, Konatice, Baljevac, Orašac, Urovci, Rojkovac), Lazarevac (naselja Medoševac, Baroševac, Mali Crljeni, Rudovi, Čibutkovica, jezero Očage – MZ Medoševac – Stari Medoševac, kanal u Gradskom parku, Junkovac, Šopić, Šušnjar, Veliki Crljeni, Vreoci, Novi Medoševac, Petka, Rasadnik, Centar 1 i 2.

Tretmani će biti sprovedeni isključivo ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, što podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature i snagu vetra.

Nažalost, kišoviti vremenski uslovi pogoduju razmnožavanju komaraca, tako da se u tom slučaju odlaže sprovođenje akcije suzbijanja komaraca zbog termolabilnosti preparata.

Iz ovog preduzeća apeluju na sugrađane da imaju razumevanje i strpljenje za ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine koje su u punoj pripravnosti, te da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.

Građani pojačano prisustvo komaraca mogu prijaviti na broj Servisnog centra Grada Beograda 11-0-11, zatim dopisom na imejl-adrese info.centar@gradskacistoca.rs i ekologija@gradskacistoca.rs, kao porukom na zvaničnoj Instagram stranici preduzeća @gradska_cistoca_beograd.

Preparat koji ekipe JKP-a „Gradska čistoća” koriste za tretmane termalnog i hladnog zamagljivanja odraslih jedinki komaraca sa zemlje i vode registrovan je kod Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisan u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah.