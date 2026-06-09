U Zemunu su nepoznati počinioci razbili prozor parkiranog automobila i ukrali električni trotinet. Policija je obaveštena i u toku je istraga, kao i pregled nadzornih kamera u okolini
Obijanje automobila
RAZBILI PROZOR AUTOMOBILA, PA OPLJAČKALI! Sramna krađa u Zemunu: Evo šta im je bio VREDAN plen (FOTO)
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U Zemunu je zabeležena krađa u kojoj su nepoznati počinioci razbili prozor parkiranog automobila i ukrali električni trotinet.
Kako se čini, lopovi su iskoristili trenutak kada vozilo nije bilo pod nadzorom, nakon čega su razbili staklo i iz unutrašnjosti odneli trotinet. Nakon krađe su se udaljili u nepoznatom pravcu.
Fotografija krađe i razbijenog stakla je podeljena na Instagram stranici "zemunske.vesti".
Uviđajem će biti poznato više detalja.
Kurir.rs
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