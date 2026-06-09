U Zemunu je zabeležena krađa u kojoj su nepoznati počinioci razbili prozor parkiranog automobila i ukrali električni trotinet.

Kako se čini, lopovi su iskoristili trenutak kada vozilo nije bilo pod nadzorom, nakon čega su razbili staklo i iz unutrašnjosti odneli trotinet. Nakon krađe su se udaljili u nepoznatom pravcu.