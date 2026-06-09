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U Zemunu je zabeležena krađa u kojoj su nepoznati počinioci razbili prozor parkiranog automobila i ukrali električni trotinet.

Kako se čini, lopovi su iskoristili trenutak kada vozilo nije bilo pod nadzorom, nakon čega su razbili staklo i iz unutrašnjosti odneli trotinet. Nakon krađe su se udaljili u nepoznatom pravcu. 

Fotografija krađe i razbijenog stakla je podeljena na Instagram stranici "zemunske.vesti". 

Uviđajem će biti poznato više detalja. 

Kurir.rs

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