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Jedna osoba teže je povređena u saobraćajnoj nezgodi koja se tokom noći dogodila u beogradskom naselju Banjica, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Reč je o motociklisti koji je oboren sa vozila, posle čega je prevezen u Urgentni centar.

Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 116 puta protekle noći, od čega 24 puta na javnom mestu.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.

Kurir.rs/Beta

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