Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 116 puta protekle noći, od čega 24 puta na javnom mestu.
Hitna pomoć
NOĆ U BEOGRADU: Motociklista teže povređen na Banjici
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Jedna osoba teže je povređena u saobraćajnoj nezgodi koja se tokom noći dogodila u beogradskom naselju Banjica, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Reč je o motociklisti koji je oboren sa vozila, posle čega je prevezen u Urgentni centar.
Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 116 puta protekle noći, od čega 24 puta na javnom mestu.
Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.
Kurir.rs/Beta
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