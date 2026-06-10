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Rok za podnošenje žalbi na preliminarne rang-liste za upis u beogradske vrtiće je istekao, a konačne liste biće objavljene 15. juna. Za upis je prijavljeno oko 14.200 dece, dok je podneto oko 2.000 žalbi. Gradski sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu očekuje da će značajan deo primedbi biti uvažen i da će za svako dete biti obezbeđeno mesto u nekoj od predškolskih ustanova.

Gradska sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Aleksandra Čamagić izjavila je da je za upis u vrtiće ove godine prijavljeno oko 14.200 mališana.

- Dobili smo oko 2.000 žalbi. Pretpostavljamo da se deo njih odnosi na to što roditeljinisu dobili željeni vrtić, već drugi ili treći sa liste želja - navela je Čamagićeva.

Prema njenim rečima, upisne komisije će u narednom periodu razmatrati sve pristigle žalbe, a dosadašnja iskustva pokazuju da se oko 60 odsto žalbi uvaži i reši u korist roditelja.

- Trudićemo se da svako dete smestimo i pronađemo mesto u nekom od vrtića - istakla je sekretarka.

Foto: Beograd.rs

Najveći pritisak u pojedinim delovima Čukarice i Zemuna

Iako se najveći broj prijava tradicionalno očekuje na Novom Beogradu i Paliluli, ove godine najviše žalbi stiglo je iz predškolskih ustanova na Čukarici i u Zemunu.

Čamagićeva navodi da se najčešće ne radi o nedostatku mesta, već o želji roditelja da dete bude upisano u određeni objekat.

- U pojedinim delovima Zemuna, poput Batajnice, više nema slobodnih mesta, ali u drugim vrtićima na teritoriji opštine još ih ima. Upisne komisije će razgovarati sa roditeljima i pokušati da pronađu najbolje rešenje - rekla je ona.

S druge strane, u centralnim gradskim opštinama, poput Starog grada, Savskog venca i Vračara, gotovo da nema problema sa upisom, dok su u Sopotu sva deca upisana.

Tokom leta dolaznost pada i do 30 odsto

Sa početkom letnjih odmora broj dece u vrtićima tradicionalno se značajno smanjuje.

„Tokom letnjih meseci dolaznost je oko 40 odsto, a u pojedinim prigradskim opštinama i oko 30 odsto“, navela je Čamagićeva.

Zbog toga je važno da roditelji na vreme obaveste vaspitače ukoliko dete neće dolaziti u vrtić, kako bi se lakše organizovali rad, broj grupa i priprema obroka.

Foto: Shutterstock printskrin

Tokom leta grupe se često spajaju, a deo vaspitača koristi godišnje odmore, što je uobičajen režim rada predškolskih ustanova.

Hranu u vrtićima kontrolišu nutricionisti i laboratorije

Govoreći o ishrani u vrtićima, Čamagićeva je podsetila da je reč o složenom sistemu u kojem učestvuje gotovo hiljadu zaposlenih, od radnika u kuhinjama do vaspitača.

Jelovnike pripremaju nutricionisti u skladu sa propisima Ministarstva prosvete i Ministarstva zdravlja.

„Prema pravilniku, dete u vrtiću treba da zadovolji oko 75 odsto dnevnih potreba za hranljivim materijama neophodnim za rast i razvoj. Zbog toga se veoma vodi računa o kvalitetu i raznovrsnosti ishrane“, objasnila je Čamagićeva.

Dodala je da Gradski zavod redovno kontroliše pripremljene obroke, dok sve namirnice koje ulaze u sistem moraju da poseduju odgovarajuće analize akreditovanih laboratorija.

Od sutra prijave za besplatne kartice za bazene

Čamagićeva je podsetila i da od sutra počinje prijava za besplatne kartice za decu koje će omogućiti korišćenje beogradskih bazena tokom letnje sezone.

ulaznica za bazen Foto: Beoinfo

Prijave će biti moguće u svih 17 gradskih opština, a roditelji će prilikom podnošenja zahteva morati da prilože ličnu kartu i zdravstvenu knjižicu deteta.

Ona je naglasila da su besplatni vrtići i dalje jedna od važnih mera socijalne podrške koju Grad Beograd obezbeđuje za sve beogradske porodice.