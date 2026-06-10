Slušaj vest

Pravi kolaps nastao je na raskrsnici kod TC Ušće gde se iz vazduha čini da se apsolutno ništa ne pomera.

GSP ide uobičajeno za radni dan.

1/4 Vidi galeriju Saobraćajni kolaps kod TC Ušće u Novom Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

Saobraćaj je jutros jak ne samo na Brankovom mostu nego i na Gazeli, a na Autokomandi gužve skoro da i nema.

1/6 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

AMSS upozorava na naglu promenu vremena

Saobraćaj u Srbiji odvija se uz pogodne uslove za vožnju, dok zadržavanja na graničnim prelazima ima kamione i šlepere, saopštio je jutros Auto-moto Savez Srbije (AMSS).

Vozačima se savetuje dodatni oprez na deonicama gde dođe do nagle promene vremenskih uslova i smanjene vidljivosti. Zadržavanja nema na naplatnim stanicama i na graničnim prelazima za putnička vozila ali ih ima za kamione i šlepere.

Teretna vozila na prelazima Batrovci, Šid i Horgoš na izlazu iz zemlje čekaju po četiri sata, dok na prelazima Bezdan, Kelebina i Gradina čekaju po dva sata, navodi se u saopštenju AMSS-a.