OPŠTI KRKLJANAC U NOVOM BEOGRADU KOD UŠĆA, SVE STOJI! KOLONE ZA GRAD OD PALATE SRBIJA! Brankov i Gazela mile, a na Autokomandi gužve skoro da i nema! (FOTO)
Pravi kolaps nastao je na raskrsnici kod TC Ušće gde se iz vazduha čini da se apsolutno ništa ne pomera.
GSP ide uobičajeno za radni dan.
Saobraćaj je jutros jak ne samo na Brankovom mostu nego i na Gazeli, a na Autokomandi gužve skoro da i nema.
AMSS upozorava na naglu promenu vremena
Saobraćaj u Srbiji odvija se uz pogodne uslove za vožnju, dok zadržavanja na graničnim prelazima ima kamione i šlepere, saopštio je jutros Auto-moto Savez Srbije (AMSS).
Vozačima se savetuje dodatni oprez na deonicama gde dođe do nagle promene vremenskih uslova i smanjene vidljivosti. Zadržavanja nema na naplatnim stanicama i na graničnim prelazima za putnička vozila ali ih ima za kamione i šlepere.
Teretna vozila na prelazima Batrovci, Šid i Horgoš na izlazu iz zemlje čekaju po četiri sata, dok na prelazima Bezdan, Kelebina i Gradina čekaju po dva sata, navodi se u saopštenju AMSS-a.
Kurir.rs