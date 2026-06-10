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Početak kupališne sezone na Adi Ciganliji planiran je za 20. jun, a do tada na kupalištu ne dežuraju spasilačke službe, kao ni Hitna pomoć, pa iz JP “Ada Ciganlija” apeluju na sve posetioce da ne ulaze u Savsko jezero do početka kupališne sezone.

- Zvaničan početak kupališne sezone planiran je za 20. jun kada bi temperatura vode trebalo da dostigne 22 stepena, što je i potrebno za bezbedno kupanje - rekla je danas Maja Pavlović iz JP “Ada Ciganlija”.

Ona je naglasila da do tada na kupalištu ne dežuraju spasilačke službe, kao ni Hitna pomoć, tako da iz tog preduzeća apeluju na sve posetioce da ne ulaze u Savsko jezero do početka kupališne sezone, kao i da poštuju pravila ponašanja na samom kupalištu, kada sezona zvanično počne.

Radno vreme kupališta biće od 10.30 do 18.30 časova, rekla je Pavlović.

- Gradski zavod za javno zdravlje i ove godine kontroliše kvalitet vode u Savskom jezeru - dva puta nedeljno, na četiri referentne tacke. Kako ispunjavamo uslove za čistoću vode, i ove godine petnaesti put podižemo Plavu zastavu, kao simbol čistoće i kvaliteta vode na kupališti - rekla je Pavlović.