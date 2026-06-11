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Svake godine, 14. juna, širom sveta se obeležava Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi – dan posvećen milionima ljudi koji dobrovoljno daju krv i time svakodnevno spasavaju živote.

Njihova humanost je od neprocenjivog značaja za zdravstveni sistem, jer pomaže pacijentima u hitnim situacijama, tokom porođaja, operacija, lečenja malignih bolesti i brojnih drugih teških zdravstvenih stanja.

Ovogodišnja kampanja, pod sloganom „Jedna kap humanosti spasava život. Dajte krv”, stavlja čoveka i humanost u središte svakog davanja krvi. Ona nas podseća da davanje krvi nije samo medicinski čin, već snažan izraz solidarnosti, saosećanja i zajedničke odgovornosti. Ideja da se u jednoj kapi krvi ogleda čitava humanost, simbolično pokazuje kako svaki davalac postaje deo lanca koji povezuje i štiti sve nas.

Iako su napredak medicine, savremena testiranja i bezbednosni sistemi učinili transfuziju sigurnijom nego ikada, dovoljne količine bezbedne krvi i dalje zavise isključivo od ljudi koji redovno i dobrovoljno daju krv.

Ciljevi ovogodišnje kampanje su:

– podsticanje redovnog i dobrovoljnog davanja krvi širom sveta;

– podizanje svesti o značaju davanja krvi i spasavanju života;

– isticanje neprocenjivog doprinosa davalaca krvi i promovisanje vrednosti humanosti i solidarnosti;

– podsticanje država i partnera da ulažu u razvoj nacionalnih programa transfuzije krvi, kako bi sigurna krv bila dostupna svima.

Zajedno možemo doprineti tome da sigurna krv bude dostupna svakome, u svakom trenutku i na svakom mestu gde je potrebna.

Gde se tog dana može dati krv u Beogradu

Institut za transfuziju krvi Srbije, povodom Svetskog dana davalaca krvi, poziva sve zdrave građane da svojim dolaskom pokažu solidarnost prema pacijentima kojima je krv neophodna za lečenje. Iako je nedelja, vrata Instituta biće otvorena od 9 do 14 časova, a na terenu će se realizovati nekoliko akcija. Toga dana krv se može dati i u transfuziološkim autobusima u Novom Beogradu ispred „Imo autlet centra” od 10 do 14, kao i u Luci Beograd na „Port Pizza festivalu” od 14 do 19 časova.

„Svaka jedinica krvi može pomoći u spasavanju više života, a potrebe za krvlju postoje svakoga dana. Zato vas pozivamo da izdvojite malo vremena i pridružite se zajednici dobrovoljnih davalaca – jer nečije sutra može zavisiti od vaše današnje odluke”, navedeno je u pozivu.