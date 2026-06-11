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Festival „Stvarno zdravo”, deveti po redu, održaće se 13. i 14. juna, od 11 do 19 časova, na Teatru na Savi, saopšteno je iz Opštine Novi Beograd.

Festival predstavlja još jedan porodični događaj u okviru manifestacije „Novobeogradsko porodično leto”, koja traje do kraja juna i namenjena je svim generacijama. Ulaz je slobodan za sve posetioce.

Na festivalu će više od 35 izlagača iz različitih krajeva Srbije predstaviti svoje proizvode nastale od pažljivo odabranih sastojaka iz prirode.

Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa ponudom zdrave hrane, prirodne kozmetike, organskih proizvoda, rukotvorina i drugih proizvoda inspirisanih prirodom, kao i da probaju i kupe hranu bez šećera, konzervansa i aditiva, čuju korisne savete o zdravoj ishrani i pripremi zdravih obroka.

Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Poseban segment festivala biće posvećen najmlađima. Kroz kreativne radionice, deca će na zanimljiv način učiti o zdravoj ishrani, značaju fizičke aktivnosti i važnosti zaštite životne sredine.