Slušaj vest

Festival „Stvarno zdravo”, deveti po redu, održaće se 13. i 14. juna, od 11 do 19 časova, na Teatru na Savi, saopšteno je iz Opštine Novi Beograd.

Festival predstavlja još jedan porodični događaj u okviru manifestacije „Novobeogradsko porodično leto”, koja traje do kraja juna i namenjena je svim generacijama. Ulaz je slobodan za sve posetioce.

Na festivalu će više od 35 izlagača iz različitih krajeva Srbije predstaviti svoje proizvode nastale od pažljivo odabranih sastojaka iz prirode.

Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa ponudom zdrave hrane, prirodne kozmetike, organskih proizvoda, rukotvorina i drugih proizvoda inspirisanih prirodom, kao i da probaju i kupe hranu bez šećera, konzervansa i aditiva, čuju korisne savete o zdravoj ishrani i pripremi zdravih obroka.

Screenshot 2026-06-10 114445.jpg
Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Poseban segment festivala biće posvećen najmlađima. Kroz kreativne radionice, deca će na zanimljiv način učiti o zdravoj ishrani, značaju fizičke aktivnosti i važnosti zaštite životne sredine.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradBESPLATNO U BEOGRADU OD DANAS: Panoramska razgledanja "Sve što niste znali o Beogradu"! Evo gde i kako da se prijavite
shutterstock-1359421856.jpg
BeogradDRAMATIČNA NOĆ, BEOGRAD ZAHVATIO TALAS MOŽDANIH UDARA: Alarmantno, ovo su prvi simptomi! Ukoliko ih osetite, odmah pozovite 194!
dr-danijela.jpg
BeogradEVO KADA KREĆE KUPALIŠNA SEZONA NA ADI CIGANLIJI: Upućen važan apel posetiocima
Ljudi se sunčaju na Adi Ciganliji
BeogradKREĆE PODELA KARTICA VREDNIH 50.000 DINARA! Evo kako do besplatnog ulaza na beogradske bazene celog leta - Detaljni spisak
Bazen Tašmajdan