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Radovi na redovnom održavanju u Bulevaru umetnosti na Novom Beogradu, koji će trajati od 10. do 17. juna, prouzrokovaće promene u režimu rada javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Zbog pomenutih radova doći će do potpunog zauzeća kolovoza desne saobraćajne trake u Bulevaru umetnosti, na potezu od Bulevara Zorana Đinđića do Bulevara Mihajla Pupina, pri čemu će vozila na autobuskoj liniji 71, u smeru ka Zelenom vencu, saobraćati na trasi: Bulevar umetnosti – Bulevar Zorana Đinđića – Španskih boraca i dalje redovno, dok će u smeru ka Ledinama saobraćati na redovnoj trasi.

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti postojeća stajališta, kao i privremeno stajalište „Španskih boraca 1” u Ulici španskih boraca, 145 metara posle zone raskrsnice sa Bulevarom Zorana Đinđića.

Kurir.rs/Beograd.rs

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