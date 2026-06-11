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Dve osobe teško su povređene u saobraćajnim nezgodama koje su se dogodile protekle noći u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

U Požeškoj ulici, na Banovom brdu, muškarac je teško povređen prilikom obaranja sa motora oko 19 časova, dok je u udesu na Zvezdari teško povređen mladi dostavljač (25) hrane koji je prevezen u bolnicu.

Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 136 puta. Od toga su 22 intervencije bile na javnim mestima.

Motociklista je zadobio teške povrede prilikom obaranja u Požeškoj ulici na Banovom brdu u 19 časova.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile 132 intervencije od kojih su 22 bile na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, osobe sa bolovima u grudima i problemima sa gušenjem.