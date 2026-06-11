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Jutarnji špic u Beogradu i ovog jutra traje duže nego uobičajeno, a najveći problemi u saobraćaju beleže se na Novom Beogradu, posebno u Bulevaru Mihajla Pupina kod TC "Ušće", gde je i juče bila najkritičnija situacija u saobraćaju u našem glavnom gradu.

Velike gužve i dugačke kolone formirale su se u Bulevaru Mihajla Pupina u oba smera, a na momente je saobraćaj bio gotovo u potpunom zastoju, naročito na raskrsnici kod tržnog centra "Ušće". Intenzivan protok vozila dodatno se preliva i na kružni tok ispred TC "Ušće", gde se povremeno stvaraju duži zastoji.

1/6 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamera

Situacija se postepeno smiruje u smeru ka Brankovom mostu, gde se intenzitet saobraćaja lagano smanjuje, dok javni prevoz funkcioniše redovno, po rasporedu za radni dan.

Za razliku od ove lokacije, Autokomanda ovog jutra nije imala veće zastoje, a na Gazeli su zabeležene uobičajene jutarnje gužve. Slična situacija bila je i na Pančevačkom mostu, gde se standardno stvaraju kolone na spajanju Pančevačkog i Zrenjaninskog puta.

U užem centru grada saobraćaj se odvijao bez većih zastoja.