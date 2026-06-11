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Iako za mnoge voćke godinama nema sezone, jer ih na tržištu ima tokom cele godine, jagode, trešnje i drugo voće sa domaćih gazdinstava, ipak je najukusnije.

Bojom i mirisom i ovog proleća na prelazu u leto, jagode i trešnje upotpunjavaju sezonsku ponudu. Domaćih jagoda, trešanja raznih sorti ima na svim beogradskim pijacama. Dolaze nam iz zasada gazdinstava širom Srbije, od poljoprivrednih proizvođača koji ih gaje na tradicionalan način.

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Foto: JKP Beogradske pijace

Kvalitetno, sveže i zdravo, jer je zrelo ubrano i donešeno na pijacu ubrzo posle toga. Takve namirnice ne samo da su
daleko ukusnije, već imaju veću nutritivnu vrednost i višestruko su blagotvorene za zdravlje, poručuju Beogradske pijace.

Pijaca voće
Foto: JKP Beogradske pijace

Jagode, trešnje, višnje, kajsije sa tezgi beogradskih pijaca mame izgledom, ukusom i mirisom. Bogatom ponudom i cenama koje su u ovo doba sezone, pristupačnije. Raznovrsna prolećna ponuda i omiljeni prodavci čekaju vas na beogradskim pijacama.

Kurir.rs

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