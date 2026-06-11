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Iako za mnoge voćke godinama nema sezone, jer ih na tržištu ima tokom cele godine, jagode, trešnje i drugo voće sa domaćih gazdinstava, ipak je najukusnije.

Bojom i mirisom i ovog proleća na prelazu u leto, jagode i trešnje upotpunjavaju sezonsku ponudu. Domaćih jagoda, trešanja raznih sorti ima na svim beogradskim pijacama. Dolaze nam iz zasada gazdinstava širom Srbije, od poljoprivrednih proizvođača koji ih gaje na tradicionalan način.

Foto: JKP Beogradske pijace

Kvalitetno, sveže i zdravo, jer je zrelo ubrano i donešeno na pijacu ubrzo posle toga. Takve namirnice ne samo da su

daleko ukusnije, već imaju veću nutritivnu vrednost i višestruko su blagotvorene za zdravlje, poručuju Beogradske pijace.

Foto: JKP Beogradske pijace

Jagode, trešnje, višnje, kajsije sa tezgi beogradskih pijaca mame izgledom, ukusom i mirisom. Bogatom ponudom i cenama koje su u ovo doba sezone, pristupačnije. Raznovrsna prolećna ponuda i omiljeni prodavci čekaju vas na beogradskim pijacama.