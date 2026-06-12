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Članica Gradskog veća Mira Jovanović položila je danas venac ispred Crkve Svetog apostola i jevanđeliste Marka povodom obeležavanja 123. godišnjice od smrti kralja Aleksandra Prvog Obrenovića i kraljice Drage.

U izjavi za Beoinfo, Jovanovićeva je podsetila da se, u skladu sa državnim programom obeležavanja godišnjica istorijskih događaja, danas prvi put organizuje obeležavanje ovog značajnog događaja iz istorije naše zemlje.

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Foto: Beograd.rs, Beoinfo

- Obeležavanje važnih datuma iz istorije naše zemlje predstavlja osnov nacionalnog identiteta i podsetnik je na mesta koja su oblikovala naš državni karakter, pomažući tako očuvanje kulture sećanja – poručila je Jovanovićeva.

Vence su položili predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vojske Srbije i udruženja građana.

Kurir.rs/Beograd.rs

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