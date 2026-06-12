POLOŽENI VENCI U ZNAK SEĆANJA: Obeležena godišnjica smrti kralja Aleksandra Prvog Obrenovića i kraljice Drage (FOTO)
Članica Gradskog veća Mira Jovanović položila je danas venac ispred Crkve Svetog apostola i jevanđeliste Marka povodom obeležavanja 123. godišnjice od smrti kralja Aleksandra Prvog Obrenovića i kraljice Drage.
U izjavi za Beoinfo, Jovanovićeva je podsetila da se, u skladu sa državnim programom obeležavanja godišnjica istorijskih događaja, danas prvi put organizuje obeležavanje ovog značajnog događaja iz istorije naše zemlje.
- Obeležavanje važnih datuma iz istorije naše zemlje predstavlja osnov nacionalnog identiteta i podsetnik je na mesta koja su oblikovala naš državni karakter, pomažući tako očuvanje kulture sećanja – poručila je Jovanovićeva.
Vence su položili predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vojske Srbije i udruženja građana.
Kurir.rs/Beograd.rs