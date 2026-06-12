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Povodom obeležavanja godišnjice nastanka Hipodroma Beograd kod Careve ćuprije, Javno preduzeće „Hipodrom Beograd” u saradnji sa Galopskim savezom Srbije organizuje „Galopski trkački dan” na beogradskom hipodromu, u nedelju, 14. juna, u 15 časova, saopšteno je iz JP-a „Hipodrom Beograd”.

„Hipodrom Beograd” nastavlja sezonu uzbuđenja i vrhunskog galopskog sporta organizacijom trećeg galopskog trkačkog dana, koji ljubiteljima konjičkih sportova donosi kvalitetan program i šest izuzetno značajnih trka koje zauzimaju posebno mesto u domaćem galopskom kalendaru.

Centralni događaji dana biće tradicionalne trke „Laguna” i „Vlada Ilić”, koje iz godine u godinu okupljaju najbolje galopere, vlasnike, trenere i džokeje iz Srbije i regiona.

Posebnu emotivnu i istorijsku vrednost nosi trka „Vlada Ilić”, posvećena čoveku čije je ime trajno povezano sa razvojem Beograda i konjičkog sporta. Pored trkačkog programa na stazi, za posetioce će biti otvoreni mini-golf i igraonica za najmlađe.

Iz ovog preduzeća pozivaju sve ljubitelje sporta, kao i porodice i prijatelje da se pridruže i budu deo još jednog nezaboravnog dana na mestu gde se piše istorija srpskog galopa.