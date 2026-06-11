besplatno na sve bazene u beogradu

besplatno na sve bazene u beogradu

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U Gradskoj opštini Voždovac danas je počelo preuzimanje kartica za besplatan ulazak na sve otvorene gradske bazene tokom letnje sezone 2026. godine, a građani su već prvog dana pokazali veliko interesovanje.

Predsednica opštine Voždovac Bojana Jakšić razgovarala je sa sugrađanima koji su izrazili zadovoljstvo zbog mogućnosti da besplatno koriste bazene tokom cele letnje sezone.

– Građani koji od jutros pristižu u velikom broju, potvrđuju da je procedura preuzimanja kartica brza i jednostavna, a interesovanje veliko. Prošle godine je oko 17.500 građana došlo po svoju karticu u Opštinu Voždovac, a verujemo da će ih ove godine biti još više. Ovo je četvrta godina zaredom kako Grad Beograd sprovodi ovu meru za rasterećenje budžeta porodica. Pored naših bazena na Banjici, u ponudi su i ostali gradski bazeni – rekla je Jakšićeva.

Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Svi građani sa prebivalištem u Beogradu mogu preuzeti na šalterima Grada Beograda u gradskim opštinama kartice za besplatan ulazak na bazene.

Radno vreme šaltera koji se nalazi u holu zgrade Opštine Voždovac (glavni ulaz, Ustanička 53) jeste radnim danima od 8 do 15 časova. Sezonska karta se izdaje uz ličnu kartu i nije moguće preuzeti je za drugu osobu. Za maloletna lica karticu za bazen može da preuzme roditelj ili staratelj, uz priloženu zdravstvenu knjižicu deteta.

Besplatan ulazak na otvorene bazene građani mogu koristiti svakog dana od 12 časova tokom letnje sezone 2026. godine, uz karticu i ličnu ispravu.