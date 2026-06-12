Koncerti, radionice, karnevalski bazar i još mnogo toga očekuje posetioce ove subote, od 16.30 do 22.30 časova.
Turistička organizacija Beograda
SPEKTAKL NA VODI: Beogradski karneval brodova u subotu uz bogat program
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Dvadeset i prvi „Beogradski karneval brodova” održaće se u subotu, 13. juna, a plovila će defilovati na potezu od Kule Nebojša do Brankovog mosta, najavljeno je iz Turističke organizacije Beograda.
Deo večernjeg programa na obali je i koncert na platou kod Međunarodnog pristaništa „Luka Beograd”.
„Beogradski karneval brodova” će i ove godine biti obogaćen sadržajima za decu i roditelje, budući da se organizuje u saradnji sa Gradom Beogradom kao završni deo manifestacije „Beogradski dani porodice”.
Koncerti, radionice, karnevalski bazar i još mnogo toga očekuje posetioce ove subote, od 16.30 do 22.30 časova.
Kurir.rs/Beograd.rs
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