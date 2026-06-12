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Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća” na teritoriji više beogradskih opština sprovodi veliku akciju zamene starih i dotrajalih sudova za odlaganje komunalnog otpada.

Kako je saopšteno iz ovog preduzeća, protekle sedmice na teritoriji opština Zvezdara i Voždovac, na više lokacija, među kojima je i Ulica gospodara Vučića, zamenjena su 92 stara kontejnera, zapremine 1,1 kubni metar, potpuno novim i funkcionalnim iste zapremine. Na teritoriji opštine Novi Beograd, prevashodno u naselju Belvil, zamenjena su 44 dotrajala suda za odlaganje komunalnog otpada, zapremine 1,1 kubik, i to takozvanim „džambo” kontejnerima, zapremine 3,2 kubika.

Proteklih dana, iz upotrebe su povučena još 103 suda za odlaganje komunalnog otpada na teritoriji opštine Zemun, zapremine 1,1 kubik, koji su takođe zamenjeni novim i funkcionalnim, iste zapremine, i to na više lokacija u ulicama Dragana Rakića, Šilerovoj, Miće Radakovića, Filipa Višnjića, Gornjogradskoj, 22. oktobra, Sremskih boraca i Bačkoj.

Stari i dotrajali kontejneri zamenjeni su potpuno novim, i što je najvažnije, funkcionalnim kontejnerima, koji će doprineti poboljšanju komunalne usluge odlaganja otpada i pozitivno uticati na izgled beogradskih ulica.

Novi kontejneri, zapremine 1,1 kubik, poseduju nožnu papuču čime se izbegava kontakt korisnika sa poklopcem kontejnera, a kontejneri nakon upotrebe ostaju zatvoreni.

„Džambo” kontejneri, zapremine 3,2 kubika, zauzimaju manji deo javne površine, a primaju veće količine otpada. Ovi kontejneri se takođe otvaraju pomoću nožne papuče, što sugrađanima znatno olakšava upotrebu. Poklopci ovih kontejnera su takođe uvek zatvoreni, te životinje lutalice i ptice ne mogu osipati otpad van kontejnera. Pored unapređenja komunalnih efekata, „džambo” kontejneri imaju prednost u tome što nemaju točkiće, pa je njihovo pomeranje i izmeštanje, izuzev kamionima „Gradske čistoće”, gotovo onemogućeno. Nesavesnim izmeštanjem kontejnera, učesnici u saobraćaju dovode se u opasnost, a nova tehnologija odlaganja otpada u „džambo” kontejnere rešava ovaj problem.

Iz ovog preduzeća apeluju na sugrađane da savesno odlažu otpad, da ga ne ostavljaju pored kontejnera ili na zelene i druge javne površine, kao i da u kontejnere nikako ne odlažu žar i nedovoljno ohlađen pepeo, što vrlo često izaziva požare i potpuno uništavanje kontejnera. Ovakvo nesavesno ponašanje dovodi u opasnost život sugrađana, kao i okolne objekte, automobile i rastinje. Takođe, apeluje se na sugrađane da ne izmeštaju sudove za odlaganje otpada i da ih ne ispisuju grafitima, jer će ovi kontejneri, koji su imovina svih Beograđana, samo zajedničkom brigom duže ostati u funkciji.

Na beogradskim ulicama je trenutno više od 30.000 sudova za odlaganje komunalnog otpada, i to na teritoriji deset opština koje ulaze u nadležnost preduzeća. Zamena starih i dotrajalih sudova za odlaganje komunalnog otpada obavljaće se redovno, budući da oni predstavljaju jednu od glavnih karika u održavanju higijene grada.

Ovom preduzeću je glavni cilj da grad bude čistiji, uredniji, ali i da se stanjem kontejnera ne narušava estetika prestoničkih ulica, navodi se u saopštenju.