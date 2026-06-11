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Saobraćajna nesreća dogodila se u popodnevnim časovima na Bulevaru kralja Aleksandra u Beogradu.

Prema navodima na društvenim mrežama, sudarili su se tramvaj i putničko vozilo.

Saobraćaj je zaustavljen, a kako se vidi na snimku, policija na mestu nesreće vrši uviđaj.

Inače, zbog kiše je saobraćaj danas u glavnom gradu znatno otežan.

Kurir.rs

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