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Čak deset akutnih infarkta zabeleženo je tokom jedne noći u Beogradu. Lekari Hitne pomoći preksinoć su imali pune ruke posla, intervenišući u velikom broju hitnih slučajeva širom grada.

Šta ovakvi podaci govore o uticaju vremena na zdravlje ljudi, ali i kako je bilo tokom prethodne noći na terenu, za emisiju "Redakcija", otkrila je dr Danijela Jeftić - Hitna pomoć.

- Ovog jutra počinjemo lepim vestima. Imali smo veoma mirnu noć. Tokom 12-časovnog dežurstva zabeležena su 84 poziva, od čega je 18 bilo sa javnih mesta. Nije bilo teških trauma niti ozbiljnih saobraćajnih nezgoda. Imali smo jednog povređenog motociklistu starog 37 godina. Nezgoda se dogodila na Tošinom bunaru oko 20.30 časova, a nakon zbrinjavanja prevezen je u Zemunsku bolnicu - rekla je Jeftić.

dr Danijela Jeftić - Hitna pomoć Foto: Kurir Televizija

Mirna noć za Hitnu pomoć

Kako je navela, tokom noći nije bilo registrovanih srčanih udara, osvrnuvši se i na obim intervencija prethodnog dana, uz podsećanje građanima koje zdravstvene ustanove dežuraju.

- Tokom noći nismo registrovali nijedan srčani udar. Poređenja radi, prethodnog dana imali smo 144 intervencije, od čega 47 na javnim mestima, kao i jedan akutni infarkt u razvoju. Pacijent je hitno prevezen u salu za dalje lečenje. Takođe, bilo je pet saobraćajnih nezgoda, a jedna osoba je transportovana u zdravstvenu ustanovu. Zdravstvene ustanove koje danas dežuraju su Urgentni centar, Gradska bolnica na Zvezdari i KBC Bežanijska kosa. Kako je danas parni datum, dežuraju i Tiršova, Gundulićeva u Zemunu i očna klinika u Pasterovoj ulici - kaže ona.

Govoreći o moždanom udaru, doktorka je istakla da je brzo prepoznavanje simptoma i hitna reakcija od ključnog značaja, jer pravovremena dijagnoza može značajno uticati na ishod lečenja i oporavak pacijenta.

- Veoma je važno da građani na vreme prepoznaju simptome moždanog udara. Što ranije reagujemo, veća je šansa da sačuvamo moždano tkivo. Rana dijagnoza značajno poboljšava prognozu. Statistika pokazuje da se trećina pacijenata potpuno oporavi, trećina ostane sa određenim posledicama, dok trećina ne preživi - navela je.

MELAS je redak genetski poremećaj mitohondrija koji pogađa mozak i mišiće, često imitira moždani udar i dovodi do teških neuroloških simptoma Foto: Shutterstock

- Postoji jednostavna skraćenica pomoću koje građani mogu prepoznati moždani udar: "HITNO": H - poremećen hod, I - iskrivljena usta, T - tromost ruke, N - noga otkazuje i O - odmah pozvati Hitnu pomoć. Terapijski prozor traje oko četiri i po sata, ali je idealno da se pacijent javi lekarima u prvih sat vremena od pojave simptoma. Najčešći simptomi mogu biti jaka glavobolja, zamagljen ili dupli vid, konfuznost, mučnina, povraćanje, vrtoglavica, trnjenje ili slabost jedne strane tela. Često se primećuje spušten ugao usana, slabost ruke ili noge, kao i nestabilan hod - kaže Jeftić.

Simptomi kod žena i okidači za udare

Doktorka Jeftić je upozorila da simptomi moždanog udara kod žena mogu biti blaži i teže uočljivi, kao i da se i moždani i srčani udari često javljaju u ranim jutarnjim satima, uz uticaj naglih vremenskih promena i promena atmosferskog pritiska kao mogućih okidača.

- Simptomi kod žena mogu biti manje uočljivi. Kod žena se moždani udar ponekad manifestuje iznenadnom konfuzijom, zaboravnošću, izraženim umorom, malaksalošću, mučninom i povraćanjem, pa se simptomi lakše previde. I moždani i srčani udari često se javljaju u ranim jutarnjim satima. Nagle vremenske promene, promene vazdušnog pritiska i povećana vlažnost vazduha mogu predstavljati dodatne okidače - rekla je.

Foto: Shutterstock

- To su osobe sa povišenim krvnim pritiskom, dijabetesom, povećanim holesterolom i trigliceridima, srčanim aritmijama, gojaznošću, kao i osobe koje konzumiraju veće količine alkohola. Rizik povećavaju i određena stanja poput poremećaja disanja tokom spavanja. Najčešće se javlja jak bol u grudima koji se širi ka vratu, levoj ruci ili između lopatica, uz mučninu, znojenje i povraćanje. U takvoj situaciji potrebno je odmah pozvati Hitnu pomoć, a osobu postaviti u sedeći položaj do dolaska lekara - za emisiju "Redakcija", objasnila je Jeftić.

05:16 ČAK 10 INFARKTA U JEDNOJ NOĆI U BEOGRADU! Doktorka za Kurir televiziju objasnila kako prepoznati simptome moždanog i srčanog udara - OVE osobe su najrizičnije Izvor: Kurir televizija

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