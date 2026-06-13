Elektrodistribucija Beograd najavila je planirane radove zbog kojih će danas u različitim vremenskim intervalima bez struje biti delovi Novog Beograda, Zemuna i Surčina.
Beograd
TRI BEOGRADSKE OPŠTINE DANAS BEZ STRUJE: U dve isključenja traju čak sedam sati, objavljen spisak adresa koje ostaju bez električne energije
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Spisak isključenja struje:
Novi Beograd
09:00 - 14:00 BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA: bb,18B-18G,30,27-35, GRAMŠIJEVA: 2-2A, PALMIRA TOLjATIJA: 36-42,
Zemun
10:00 - 17:00 Naselje SURČIN: DOBANOVAČKI PUT: bb,
Surčin
10:00 - 17:00 Naselje DOBANOVCI: MARŠALA TITA: 231G,237, Naselje SURČIN: ŽELEZNIČKA: bb,bb,124
Kurir.rs
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