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Novi Beograd

09:00 - 14:00 BULEVAR MARŠALA TOLBUHINA: bb,18B-18G,30,27-35, GRAMŠIJEVA: 2-2A, PALMIRA TOLjATIJA: 36-42,

Zemun

10:00 - 17:00 Naselje SURČIN: DOBANOVAČKI PUT: bb,

Surčin

10:00 - 17:00 Naselje DOBANOVCI: MARŠALA TITA: 231G,237, Naselje SURČIN: ŽELEZNIČKA: bb,bb,124

Kurir.rs

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