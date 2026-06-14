Saznajte gde možete dobrovoljno dati krv danas u Beogradu i okolini. Pomozite drugima i postanite davalac krvi
Transfuzija krvi
Pokažite i danas - na ovaj važan datum humanost na delu! Evo gde i kada da spasite nekome život!
Slušaj vest
Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na ovim lokacijama.
- Koceljeva, Crveni krst 9-15 časova
- Novi Beograd, Immo Outlet Centar, autobus 10-14 časova
- Stari grad, Luka Beograd, Port Pizza Fest, autobus 14-19 časova
- Šabac, Prnjavor, Dom kulture 10-15 časova
- Institut za transfuziju krvi Srbije, Svetski dan dobrovoljnih davalaca 9-14 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši