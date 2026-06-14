Lekari su imali posla i sa pijanima koji su prebacivani na toksikologiju VMA.
u Bulevaru Mihaila Pupina
NOĆ UŽASA U BEOGRADU: Muškarac (30) teško povređen u eksploziji u Novom Beogradu, zadobio strašne povrede zbog pirotehnike
Slušaj vest
Muškarac od oko 30 godina teško je povređen u eksploziji koja se dogodila sinoć u 20 sati u Novom Beogradu, u Bulevaru Mihaila Pupina, kao posledica eksplozije pirotehničkih sredstava, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći.
On je sa ozbiljnim povredama ruku prevezen u Urgentni centar.
U Beogradu su prošle noći zabeležene i tri saobraćajne nesreće bez težih povreda. Hitna je intervenisala 116 puta, od toga 30 puta na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, astmatičari i kardiološki pacijenti.
Lekari su imali posla i sa pijanima koji su prebacivani na toksikologiju VMA.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši