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Muškarac od oko 30 godina teško je povređen u eksploziji koja se dogodila sinoć u 20 sati u Novom Beogradu, u Bulevaru Mihaila Pupina, kao posledica eksplozije pirotehničkih sredstava, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći.

On je sa ozbiljnim povredama ruku prevezen u Urgentni centar.

U Beogradu su prošle noći zabeležene i tri saobraćajne nesreće bez težih povreda. Hitna je intervenisala 116 puta, od toga 30 puta na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, astmatičari i kardiološki pacijenti.

Lekari su imali posla i sa pijanima koji su prebacivani na toksikologiju VMA.