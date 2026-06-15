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Sekretarijat za zaštitu životne sredine je saopštio da će akciju suzbijanja larvi i odraslih jedinki komaraca u delu kanalizacione mreže vršiti grupa ponuđača („Sani eko-vita”, „Visan”, „Eko-dez”, „Eko-san”) od 16. do 19. juna, od 5 do 7 časova.

Akcija će se izvoditi na prostoru između sledećih ulica: Bulevar kralja Aleksandra (severna strana), Takovske, Vojvode Dobrnjca, Bulevar despota Stefana, Cvijićeve, Ruzveltove, Svetog Nikole, Batutove, Dimitrija Tucovića, Učitenja Miloša Jankovića, Milana Rakića, Aradske i Veljka Kovača.

Kako će se tretman vrši apliciranjem preparata u kanalizacionu mrežu kroz šahtove, moguća je pojava belog dima iznad okolnih kanalizacionih šahtova. Takođe, u toku izvođenja akcije može doći do kratkotrajnog zatvaranja delova ulica.

Usluga se vrši preparatom koji je registrovalo nadležno ministarstvo, upisan je u Privremenu listu biocidnih proizvoda i nije štetan po zdravlje ljudi i kućnih ljubimaca.