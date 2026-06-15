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U Bloku 61 završen je „NBGD KUP”, tradicionalni turnir u malom fudbalu koji je i ove godine okupio veliki broj ekipa, takmičara i ljubitelja sporta, saopšteno je iz Gradske opštine Novi Beograd.

Tokom trajanja turnira zabeležena je velika posećenost, a posetioci su imali priliku da uživaju u brojnim zanimljivim i neizvesnim utakmicama, dobroj atmosferi i kvalitetnom fudbalu. Na terenu su prikazani borbenost, timski duh i fer-plej, vrednosti koje ovaj turnir neguje godinama.

„NBGD KUP” je i ove godine potvrdio svoj značaj kao jedna od prepoznatljivih sportskih manifestacija na Novom Beogradu, koja uspešno okuplja različite generacije i promoviše zdrave stilove života, druženje i sportske vrednosti.

Gradska opština Novi Beograd nastavlja da organizuje i podržava sportske manifestacije koje promovišu zdrave stilove života i potvrđuju da je Novi Beograd opština bogate sportske tradicije.

Kurir.rs/Beograd.rs

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