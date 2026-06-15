EDB Beograd za danas je planirala radove na području tri beogradske opštine.
isključenja struje
DELOVI OVE 3 OPŠTINE DANAS SU BEZ STRUJE! Beograđani, proverite da li ste na spisku, isključenja kreću već od 8.30!
Slušaj vest
Spisak isključenja struje
Zvezdara
10:00 - 14:00 AHMEDA ADEMOVIĆA: 15V-17B, V.PAVLOVIĆA-CAREVCA: 10B-14A,20E,11-15, ZAGRAĐE: 8L-8Lj, ŽARKA JOVANOVIĆA: 10/,9-15, Naselje MIRIJEVO: VITEZOVA K.ZVEZDE: 78A,111A-119,123A-125,129,
Palilula
10:00 - 14:00 DRAGINjE ADAMOVIĆ: 8-10R,16-28,34-42M, SLANAČKI PUT: 141A-141P,151, Naselje SLANCI: SLANAČKI PUT: 2M-8G,12,17-47, Naselje VIŠNjICA: DRVARSKE ČESME: BB,47B, SESTARA JANKOVIĆ: 28-30A,34-36,40-44,27-29,
Savski venac
08:30 - 14:00 AUGUSTA CESARCA: 14A,27-27V, VAJARA Đ JOVANOVIĆA: 36,40-40A,25-33
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši