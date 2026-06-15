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Zvezdara

10:00 - 14:00 AHMEDA ADEMOVIĆA: 15V-17B, V.PAVLOVIĆA-CAREVCA: 10B-14A,20E,11-15, ZAGRAĐE: 8L-8Lj, ŽARKA JOVANOVIĆA: 10/,9-15, Naselje MIRIJEVO: VITEZOVA K.ZVEZDE: 78A,111A-119,123A-125,129,

Palilula

10:00 - 14:00 DRAGINjE ADAMOVIĆ: 8-10R,16-28,34-42M, SLANAČKI PUT: 141A-141P,151, Naselje SLANCI: SLANAČKI PUT: 2M-8G,12,17-47, Naselje VIŠNjICA: DRVARSKE ČESME: BB,47B, SESTARA JANKOVIĆ: 28-30A,34-36,40-44,27-29,

Savski venac

08:30 - 14:00 AUGUSTA CESARCA: 14A,27-27V, VAJARA Đ JOVANOVIĆA: 36,40-40A,25-33

Kurir.rs

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