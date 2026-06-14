Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Snažno nevreme, koje je ranije najavljeno i koje je prethodno pogodilo delove Vojvodine, stiglo je i u Beograd.

00:10 nevreme u Beogradu Izvor: Kurir

U prestonici je zabeležen jak olujni vetar, praćen kišom i grmljavinom. Takođe, u Zemunu je zabeleženo snažno nevreme.

1/16 Vidi galeriju Nevreme u Beogradu Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

U Zemunu trenutno seva, a zabeležen je i jak pljusak.

00:11 nevreme u Zemunu Izvor: Kurir

00:16 nevreme u Beogradu 1 Izvor: Kurir/Mihajlo Pavlović

00:11 nevreme u Beogradu 2 Izvor: Kurir/Mihajlo Pavlović

00:09 nevreme u Beogradu 3 Izvor: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Usled obilnih padavina u Beogradu, poplavljena je Višnjička ulica.

Takođe, objavljen je i snimak sa auto-puta Novi Sad-Beograd,

Nešto ranije tokom večeri, snažno nevreme praćeno gradom i olujnim vetrom, za koje je MUP izdao hitno upozorenje, zahvatilo je sever Bačke i nanelo veliku štetu poljoprivrednim usevima.

Krupan grad je zabeležen u Tavankutu, Bajmoku, Mišićevu, kao i na području oko Bačke Topole.

Najteže su pogođeni Gornji i Donji Tavankut, kao i područje od Male Bosne prema Čikeriji.

Takođe, vetar je oborio semafor na Bulevaru cara Lazara u Novom Sadu.

Najnovije informacije o nevremenu u Srbiji pročitajte u blogu uživo KLIKOM OVDE.

1/5 Vidi galeriju Kretanje nevremena u Srbiji Foto: Vreme radar printscreen

Nevreme stiglo iz Mađarske

U kasnijim popodnevnim i večernjim satima nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom zahvatiće veći deo severne i severozapadne Srbije, posebno Vojvodinu, Podrinje i Mačvu. Tokom večeri padavine će se širiti i na šire područje Beograda, sever Šumadije, Pomoravlje, Podunavlje i Braničevski okrug, prethodno je najavljeno.

U ovim područjima očekuju se izražene grmljavinske oluje, uz mogućnost pojave grada i jakih udara vetra. Lokalno, u veoma kratkom vremenskom periodu, može pasti i više od 20 litara kiše po kvadratnom metru.

Na severu Bačke, tokom noći između nedelje i ponedeljka, kao i u ponedeljak ujutru, prognoziraju se obilne padavine, pri čemu bi količina kiše mogla dostići i više od 50 litara po kvadratnom metru.

RHMZ poslao upozorenje

Republički hidrometereološki zavod (RHMZ) pokrenuo je u 16 časova procedure za prenos SMS hitnih informacija građanima usled grmljavinskog nevremena koje se do kraja dana očekuje na delovima teritorije Srbije.

- Budite na oprezu i pratite informacije nadležnih organa - navedeno je na sajtu RHMZ-a, a kako prijavljuju čitaoci — upozorenja na grmljavinsko nepogode je već krenulo da stiže kao SMS poruka.

Foto: Printscreen

Pljuskovi i grmljavine koji se očekuju večeras u pojedinim delovima Beograda kratkotrajno mogu biti intenzivniji, uz grad i olujni vetar.

Narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme, na snazi je u Beogradu, Sremu, Banatu i Bačkoj.