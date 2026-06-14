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Nakon što je snažno nevreme protutnjalo Beogradom, brojne ulice našle su se pod vodom, što je izazvalo velike probleme u saobraćaju. Obilni pljuskovi za kratko vreme doveli su do zadržavanja velike količine vode na kolovozima širom grada.

Među najpogođenijim saobraćajnicama je Višnjička ulica, gde su pojedini delovi potpuno poplavljeni, što se vidi i na snimku objavljenom na Instagram profilu 192.

Vozila se kreću otežano i usporeno. Problemi su zabeleženi i na Novom Beogradu, gde je više ulica pod vodom, što je dovelo do saobraćajnog kolapsa u pojedinim delovima grada.

Bulevar kralja Aleksandra takođe je poplavljen.

Vozačima se savetuje dodatni oprez zbog smanjene vidljivosti i otežanih uslova za vožnju. Nadležne službe prate situaciju na terenu, dok se očekuje da će normalizacija saobraćaja uslediti nakon povlačenja vode sa kolovoza.

RHMZ upozorava na nepogode tokom noći

U toku večeri i noći i u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama: gradom i olujnim vetrom, stoji u upozorenju RHMZ.

I na području Beograda u toku večeri pljuskovi sa grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama, upozorio je RHMZ.

1/16 Vidi galeriju Nevreme u Beogradu Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Vreme narednih dana

Kako je najavio RHMZ, u ponedeljak na jugu i istoku pretežno sunčano i dalje toplo vreme. U ostalim predelima promenljivo oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, na jugozapadu i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a više padavina očekuje se ujutru u Vojvodini, a uveče i tokom noći u zapadnoj i centralnoj Srbiji. Vetar slab i umeren severni i severoistočni, na jugu umeren i jak jugozapadni. Najniža temperatura od 10 do 18 °C, a najviša dnevna od 22 na severu i zapadu do 30 °C na jugoistoku zemlje.

Do kraja sedmice pretežno sunčano i toplije, a samo će u brdsko-planinskim predelima južne Srbije u poslepodnevnim satima biti nestabilno sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. U drugom delu sedmice biće i veoma toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 35 °C.